Filha de Teresa Giudice, Milania, envolvida em acidente de carro, não é culpa dela

Teresa Giudicefilha Milão está se recuperando de um terrível acidente de carro, mas o mesmo não pode ser dito de seu novo Mercedes que foi destruído em Nova Jersey.

De acordo com novos documentos policiais obtidos pelo TMZ… Milania se envolveu no acidente de sexta-feira, quando seu conversível de luxo colidiu com outro carro em Boonton, NJ.

O relatório diz que houve algum desacordo no local sobre quem era o culpado pelo acidente… com Milania alegando que o outro motorista ultrapassou um sinal de pare, passou lentamente por um cruzamento e bateu em seu carro.



Junho de 2023

O outro motorista pintou um quadro diferente… alegando que parou no sinal de pare, olhou e arrancou, mas ainda assim acabou colidindo com o veículo de Milania.

Os policiais pareciam estar do lado de Milania neste caso … afirmando no relatório que o acidente aconteceu devido à “desatenção e não cedência do direito de passagem” do outro motorista de MG.

Advogado da família Giudice James Leonard confirmou que Milania estava envolvida no acidente, acrescentando … “Estamos extremamente gratos por ninguém ter ficado ferido. Isso é tudo que importa.”

Mesmo assim, temos certeza de que Milania não está feliz… pois nos disseram que ela estava dirigindo um Mercedes novo com etiquetas temporárias ainda e teve que ser rebocado após o acidente. Sempre uma chatice.

O acidente não pareceu diminuir o espírito comemorativo da família Giudice… já que Teresa organizou uma festa em homenagem a Milania, depois que ela decidiu oficialmente estudar na Universidade de Tampa.

A estrela de ‘Real Housewives of New Jersey’ enfeitou sua casa com as cores da escola e toneladas de produtos universitários.

