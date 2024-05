Filme ‘IF’ de Ryan Reynolds arrasa nas bilheterias, críticos também odeiam

Prazo final relata que o filme arrecadou apenas US$ 10,3 milhões na sexta-feira – incluindo prévias – e está caminhando para uma estreia de apenas US$ 30 milhões… abaixo das estimativas iniciais projetadas.

Para ser justo, o público adora o filme… ele tem uma pontuação de audiência de 84% no RT – então, os fãs estão, no mínimo, felizes com o produto final.

Aliás… O prazo está dizendo aos executivos da indústria cinematográfica para não entrarem em pânico – porque a Paramount arriscou no filme. Eles dizem que os filmes de ação ao vivo com classificação PG geralmente não rendem muito e os críticos geralmente não gostam deles, mas eles preenchem um nicho específico que geralmente leva ao sucesso a longo prazo.

“IF” segue Cal (Reynolds), um homem que ajuda amigos imaginários esquecidos a se reconectarem com as crianças que os criaram depois que crescerem. As estrelas do cinema John Krasinski – que também dirigiu – Steve Carell, Emily Blunt, Awkwafina, Blake Lively, Vicente Vaughn, Matt Damon E muito mais.