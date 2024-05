Flavor Flav concorda em ser o homem da campanha de pólo aquático feminino dos EUA

Maggie Steffens pediu mais apoio à seleção feminina de pólo aquático dos EUA e a capitã recebeu uma resposta particularmente surpreendente.

De um ícone do rap que usa um relógio.

Comovido pela postagem de Steffens no Instagram, Flavor Flav se apresentou para ajudar a equipe dos EUA em busca da quarta medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas de Paris neste verão. Ele está finalizando um acordo que o tornará patrocinador do pólo aquático dos EUA e o responsável oficial pela promoção de um programa que busca destaque maior.

Flav, de 65 anos, membro fundador e hype man do Public Enemy, saltou de cabeça para suas novas funções, destacando alguns dos melhores jogadores do time nas redes sociais. Ele também está planejando assistir ao jogo da seleção feminina em Paris.

“Quando eu saio e assisto esse time de pólo aquático… ‘EUA! EUA!’ Ei, eu serei o maior exagero que eles já tiveram na vida”, disse ele à AP na sexta-feira. “Serei maior do que qualquer líder de torcida que eles tiveram na vida. Vou torcer por esse time e vou torcer para que esse time ganhe uma medalha de ouro.”

Vencer tem sido o resultado habitual da seleção feminina dos EUA desde as Olimpíadas de 2012. Mas não atraiu a mesma atenção ou apoio que programas americanos igualmente dominantes, em grande parte porque o pólo aquático continua a ser um desporto de nicho na maior parte do mundo.

Isso – junto com um pouco de nostalgia – levou Steffens, 30 anos, o último membro remanescente da equipe de 2012, a postar no Instagram. Ao mesmo tempo em que expressava gratidão pela oportunidade de jogar e seu amor pelo esporte, ela também encorajou quem leu a postagem a conferir seu time e destacou a constante luta financeira da maioria dos atletas olímpicos.

“Recebemos muitos comentários que você conhece sobre ‘Oh, é tão legal o que você fez. Que pena, você não é um jogador de futebol ou de basquete, porque seu time estaria recebendo muito mais publicidade ou muito mais apoio ‘”, disse Steffens na sexta-feira de Paris, onde a equipe está em uma viagem de treinamento antes das Olimpíadas.

“E, em vez disso, ainda estamos onde estávamos há 12 anos, o que para mim não é meu objetivo. Sempre quis impulsionar o esporte.”

Entra Flav, que foi introduzido com o grupo Public Enemy no Rock and Roll Hall of Fame em 2013. O empresário de Flav chamou sua atenção para a postagem e ele decidiu que queria ajudar.

“Uma coisa sobre mim é que sei o que é querer ver um sonho se tornando realidade”, disse Flav, que é conhecido por usar um grande relógio pendurado em uma corrente no pescoço. “Eu sei o que é querer atingir um objetivo e sou o tipo de pessoa que, se te vir tentando, farei tudo o que puder para ajudá-lo.”

Steffens disse que foi “muito surreal” quando Flav – cujo nome legal é William Jonathan Drayton Jr. – entrou em contato. Questionada sobre o que ela sabia sobre Flav e Public Enemy antes da conexão, Steffens prontamente imitou o frequente “Flavor Flav!” declaração.

Steffens é uma das jogadoras mais velhas da seleção dos EUA, mas ela disse que Ryann Neushul, 24, tinha Public Enemy entre seus cinco primeiros no serviço de streaming de música Spotify. Alguns treinadores do time e a família de Steffens também ficaram entusiasmados com a parceria.

“Minha família inteira estava tipo ‘Isso é real? Flav faz parte do mundo do pólo aquático agora?'”, Disse Steffens. “Eu estava tipo ‘não sei o que está acontecendo, mas quero usar um relógio agora e é assim que estou me sentindo’”.

Steffens e a equipe dos EUA também têm outro apoiador de destaque, Taylor Swift. Eles tinham planos de assistir ao show do músico Eras Tour na noite de sexta-feira na La Défense Arena – local da final do pólo aquático feminino em 10 de agosto.

A gerente da seleção feminina, Ally Beck, procurou a equipe de Swift e surpreendeu a equipe com os ingressos. Flav disse que também entrou em contato com a equipe de Swift, mas os ingressos já haviam sido aprovados.

Flav, que está trabalhando em outra turnê com o Public Enemy que pode começar ainda este ano, então ergueu uma camiseta com sua foto que dizia “KING SWIFTIE”.

“Estou orgulhoso de apoiar Taylor… Flavor Flav é um Swiftie, o rei de todos os Swifties”, disse ele.

Essa é outra conexão que Flav tem com seu novo time favorito.