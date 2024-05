Flavor Flav Hyping Olympic Water Polo Inesperado, diz a capitã Maggie Steffens

Reproduzir conteúdo de vídeo



Sabor Saborestá acelerando o hype da equipe feminina de pólo aquático dos EUA e de uma de suas estrelas, Maggie Steffensainda está chocado com a forma como eles conseguiram o endosso de uma celebridade.

Maggie, a capitã do time, e Flav se juntaram a nós para um bate-papo na segunda-feira no “TMZ Live”… e ela admitiu que definitivamente não esperava que o rapper atendesse sua ligação no IG pedindo mais apoio para sua equipe.

O fato é que a equipe ganhou o ouro nos últimos três jogos olímpicos – mas ainda precisava de algo, ou alguém, para aumentar a audiência da TV neste verão em Paris.

Entra Flav, que respondeu à postagem de Maggie … “Como uma menina, pai e apoiadora de todos os esportes femininos – vou patrocinar você pessoalmente, minha garota, o que você precisar.” Ele finalizou com: “Essa é uma promessa FLAVOR FLAV”.

Flav está na verdade finalizando um acordo para torná-lo o patrocinador oficial do time, e ele nos diz que é apaixonado por tudo isso… porque apesar do já impressionante recorde olímpico do time, ele sente que eles não estão recebendo o reconhecimento que merecem.

Seus motivos são tão simples quanto parecem: ele só quer retribuir e ajudar as meninas a alcançar seus objetivos – e por isso, Maggie não poderia estar mais grata, especialmente porque Flav tem trazido muita energia positiva para sua parceria inesperada.