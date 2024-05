Floyd Mayweather tem como alvo um polêmico ex-rival para seu retorno aos ringues

Floyd Mayweather está na discussão como um dos maiores lutadores do boxe – e embora não participe de uma luta profissional desde 2017, continua entre as maiores atrações do esporte.

Não faz muito tempo que Mayweather provocou os fãs com um retorno aos ringues, menos de um ano após sua luta de exibição anterior em Miami contra João Gotti III. Mais detalhes sobre o retorno de Mayweather ao boxe – embora não a título profissional – estão começando a surgir, e DinheiroO oponente em potencial de é alguém que ele enfrentou em um confronto controverso dos meio-médios há mais de uma década.

Parker Johnson

Mayweather renovará rivalidade com Victor Ortiz

De acordo com ESPNde Salvador RodríguezMayweather está pronto para lutar Victor Ortiz em México no dia 24 de agosto, na oitava luta de exibição Garoto lindo Floyd concordou desde sua última luta profissional em 2017. Esta não será a primeira vez que Mayweather enfrentará Ortize seu último encontro terminou sob um manto de controvérsia em 2011.

Naquela época, Mayweather estava desafiando Ortiz pelo último leucócitos cinturão dos meio-médios. Mayweather esteve no controle nos três primeiros rounds e a tentativa de Ortiz de voltar à luta terminou quando ele deu uma cabeçada em Mayweather no canto do ringue em Arena Grande Jardim MGM. Após o incidente e um breve atraso, Mayweather pegou Ortiz com um violento gancho de esquerda e o mandou para o tatame com uma direita, vencendo a partida por nocaute.

Agora, quase 13 anos depois daquela polêmica luta, será interessante ver como os dois boxeadores se cumprimentam caso essa luta aconteça. Os fãs aguardarão ansiosamente por mais detalhes enquanto uma das lendas do esporte fecha o que deveria ser outro pagamento de um milhão de dólares.