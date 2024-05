Fonte – Em apuros WR Rashee Rice participando das OTAs dos Chiefs

KANSAS CITY, Missouri – Rashee Rice está com o Kansas City Chiefs e participando no início dos treinos fora de temporada do time completo, disse uma fonte a Adam Schefter da ESPN.

Rice também participou de uma parte anterior do programa de entressafra dos Chiefs, quando as reuniões eram realizadas virtualmente.

Rice, 24 anos, foi preso nesta primavera em Dallas e acusado de uma acusação de agressão agravada, uma acusação de colisão envolvendo lesões corporais graves e seis acusações de colisão envolvendo lesões por envolvimento em um acidente de seis carros em uma rodovia. A polícia alegou que Rice estava correndo com outro veículo em alta velocidade e viajando a 119 mph pouco antes do acidente.

Ele está sendo processado no Texas por mais de US$ 1 milhão em danos reais e US$ 10 milhões em danos punitivos por duas pessoas que afirmam ter ficado feridas no acidente.

Rice também é suspeita de uma suposta agressão que feriu um homem em uma boate de Dallas no início deste mês.

Rice liderou os wide receivers do Chiefs em recepções (79), jardas (938) e touchdowns (7) como novato na temporada passada.