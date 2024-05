Fonte: Ex-Chiefs WR Marquez Valdés-Scantling se juntará ao Bills

O ex-wide receiver do Chiefs, Marquez Valdes-Scantling, planeja assinar um contrato de um ano no valor de até US$ 4,5 milhões com o Bills, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN, na terça-feira.

O acordo inclui um bônus de assinatura de US$ 1,125 milhão, disse a fonte.

Os Chiefs dispensaram Valdes-Scantling em fevereiro, em uma tentativa de liberar US$ 12 milhões em seu teto salarial.

Depois que Stefon Diggs foi negociado com os Texans e Gabe Davis assinou com os Jaguars em regime de agência gratuita, Valdes-Scantling adiciona outro recebedor veterano. Ele se junta aos agentes livres Curtis Samuel e Mack Hollins e à escolha de segunda rodada de Keon Coleman como algumas das adições notáveis ​​​​do time nesta entressafra.

Valdes-Scantling traz tamanho – 1,80m e 206 libras – uma tendência para Buffalo nesta entressafra ao adicionar receptores, e a capacidade de pegar o campo, com média de 15 jardas por recepção ou mais em todas as temporadas de sua carreira. Davis desempenhou o papel de alvo de campo do quarterback Josh Allen.

Ele também adiciona competição a uma sala lotada antes do campo de treinamento neste verão, tornando-se o 13º recebedor no elenco do time.

Valdes-Scantling, 29, jogou duas temporadas com o Chiefs depois de assinar como agente livre do Packers. Ele conseguiu 42 passes em 2022 e 21 na temporada passada, mas muitas vezes teve seus maiores momentos nos playoffs.

Ele pegou oito passes para 116 jardas e um touchdown na vitória do Chiefs ‘AFC Championship Game sobre o Bengals após a temporada de 2022.

Na temporada passada, ele recebeu um passe para garantir a vitória dos Chiefs no AFC Championship Game sobre os Ravens e fez o primeiro touchdown dos Chiefs na vitória do Super Bowl LVIII sobre os 49ers.

Alaina Getzenberg e Adam Teicher da ESPN contribuíram para este relatório.