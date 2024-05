Fontes: Cameron Heyward do Steelers não está em treinos voluntários

PITTSBURGH – O atacante defensivo do Steelers e atual Walter Payton Homem do Ano da NFL, Cameron Heyward, não participou de treinos voluntários fora de temporada e não planeja participar de OTAs enquanto busca uma extensão de contrato, disseram fontes a Jeremy Fowler da ESPN. Heyward, que se tornará um agente livre em 2025, nunca perdeu um programa de offseason.

Heyward, 35, registrou o maior número de paradas defensivas na liga desde 2019, com 242, via Next Gen Stats, e o terceiro maior número de sacks entre os rushers internos durante esse período, com 58,5.

Ele planeja jogar mais alguns anos e está saudável novamente após a lesão muscular do ano passado, disse uma fonte a Fowler.

Heyward começou a lidar com a lesão muscular central durante o campo de treinamento de 2023 e acabou perdendo seis jogos quando uma queda rasgou o músculo da virilha na semana 1 e exigiu cirurgia. Mas ele voltou antes do previsto para jogar os últimos 10 jogos.

O Steeler mais antigo e capitão de longa data foi inflexível em seu desejo de continuar jogando um dia após a derrota do Steelers como wild card para o Buffalo Bills.

“É claro que quero jogar; na minha opinião, quero jogar mais do que apenas mais uma temporada”, disse Heyward em janeiro. “Eu só preciso ficar saudável primeiro. Conversamos sobre voltar de uma lesão, me disseram na época que era um processo de 12 semanas, e voltamos em seis semanas. Lutei com os médicos todas as semanas.

“Eu só queria colocar minha mão naquela pilha. Mas o outro lado disso é que coloquei meu corpo sob muita dor este ano. ano após ano.”

Heyward está no último ano de uma extensão de quatro anos no valor de US$ 65 milhões assinada em 2020 e está programado para contar US$ 22,4 milhões contra o teto salarial de 2024.