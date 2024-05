Fontes – Cavs reservará um tempo para avaliar o futuro de JB Bickerstaff

BOSTON – Depois que o Cleveland viu sua temporada terminar com uma derrota por 113-98 para o Boston Celtics no jogo 5 das semifinais da Conferência Leste na noite de quarta-feira, o técnico dos Cavaliers, JB Bickerstaff, disse que quer continuar sendo o técnico do time.

“Sim”, disse Bickerstaff quando questionado sobre isso durante sua entrevista coletiva pós-jogo. “Continuamos a construir isso da maneira certa. A cada ano melhoramos, continuamos a melhorar, play-in, playoffs, vencer uma rodada… os jogadores melhoraram. Os caras tiveram ótimos anos.

“Este é definitivamente um lugar onde eu quero estar.”

Mais tarde, quando perguntaram a Bickerstaff se aquele era um lugar que ele esperava estar, ele riu e disse: “Quero dizer, ninguém me disse que eu não sou.

“Então, continuarei aparecendo até que me digam para não fazê-lo.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Adrian Wojnarowski da ESPN, citando fontes, informou na quarta-feira que os Cavaliers planejam avaliar o futuro de Bickerstaff, mas a organização continua gostando dele. Bickerstaff é o técnico principal em Cleveland há mais de quatro temporadas, tendo levado a franquia a vagas consecutivas nos playoffs, incluindo a vitória em uma série de primeira rodada contra o Orlando Magic nesses playoffs – um feito que a franquia não tinha. feito desde 2018, e não ficava sem LeBron James no elenco desde 1993.

Mas o futuro de Bickerstaff está longe de ser a única questão que cerca os Cavaliers à medida que avançam para a entressafra. A grande questão é o que o futuro reserva para o guarda estrela dos Cavaliers, Donovan Mitchell, que ficou de fora do jogo 5 devido a uma distensão na panturrilha esquerda, a mesma lesão que o manteve fora do jogo 4.

Mitchell, que foi adquirido pelos Cavaliers há 18 meses por um pacote de Lauri Markkanen, Collin Sexton e várias futuras escolhas de primeira rodada, teve temporadas consecutivas de All-Star em Cleveland e foi espetacular nesses playoffs antes de chegar ferido. Ele se tornou o segundo Cavalier de todos os tempos – junto com James – a marcar pelo menos 25 pontos em seis jogos consecutivos dos playoffs.

Agora, ele tem que decidir se quer se comprometer com o Cleveland daqui para frente, já que ainda tem mais um ano de contrato antes da opção de jogador para a temporada 2025-26.

De acordo com Bobby Marks da ESPN, Mitchell poderia assinar uma extensão de quatro anos no valor de US$ 208 milhões com os Cavaliers.

Como Mitchell não jogou, ele não falou com a mídia na noite de quarta-feira.

Quando questionado sobre a situação que os Cavaliers construíram em torno de Mitchell, Bickerstaff disse que há muitas coisas que deveriam ser atraentes para alguém como Mitchell enquanto ele decide o que quer fazer.

“Temos uma boa equipe”, disse Bickerstaff. “Temos bons jogadores individuais, temos jogadores de alto caráter que estão preocupados em vencer. E sempre que você tiver isso, você terá uma oportunidade.

“Eu adoraria ver como ficamos quando estamos inteiros durante uma temporada inteira, que pressão podemos exercer sobre a liga desse ponto de vista. Mas temos um bom time de basquete, caras que querem vencer e caras que quero melhorar.”

“Vou continuar aparecendo até que me digam para não fazer isso”, disse JB Bickerstaff após a derrota do Cleveland no jogo 5 em Boston. Os Cavs planejam avaliar o futuro de Bickerstaff, informou Adrian Wojnarowski da ESPN, mas a organização continua gostando dele. David Butler II/USA TODAY Esportes

A saúde não foi um problema apenas nos playoffs para o Cleveland, com Mitchell perdendo os dois últimos jogos da série dos Cavaliers e o pivô Jarrett Allen perdendo os últimos oito jogos com uma costela machucada. Durante a temporada regular, os quatro principais jogadores do Cleveland – Mitchell, Allen, Darius Garland e Evan Mobley – jogaram apenas 28 partidas juntos e superaram os adversários por apenas 2,2 pontos a cada 100 posses de bola nos 392 minutos em que dividiram a quadra.

Às vezes, o confronto entre Mitchell e Garland na quadra de defesa e, particularmente, Mobley e Allen – dois grandes homens que não arremessam – na quadra de ataque era desajeitado. Mobley, no entanto, teve uma série impressionante com Allen afastado, incluindo um desempenho de 33 pontos no jogo 5 em 15 de 24 arremessos. Garland seguiu com uma pontuação de 30 pontos no jogo 4, fazendo 4 de 17 e terminando com 11 pontos e 9 assistências no jogo 5, enquanto James e seu agente compartilhado, Rich Paul, sentavam-se ao lado da quadra.

A temporada foi muito promissora, mas os Cavaliers pareciam não conseguir entrar na mesma página, com Bickerstaff e vários jogadores, incluindo Max Strus, admitindo que o time lutou contra muitas adversidades.

Agora, o Cleveland entra na entressafra sem clareza sobre como será seu futuro e com algumas perguntas muito significativas para responder sobre sua direção geral – incluindo o futuro de seu técnico principal e craque.

“Damos um salto todos os anos, por isso esperamos que no próximo ano possamos dar outro salto”, disse Garland. “Espero que cheguemos às finais da Conferência Leste totalmente saudáveis ​​e dêmos mais um salto. Definitivamente percorri um longo caminho desde quando fui convocado. Passei de 19 vitórias para estar nas semifinais da conferência, então vou aproveitar , apenas para ficar cada vez melhor a cada ano.”