Fontes – DE Crosby recebe aumento de US$ 6 milhões dos Raiders em contrato reformulado

HENDERSON, Nevada – O Las Vegas Raiders está dando a Maxx Crosby, três vezes defensivo do Pro Bowl, um aumento de US$ 6 milhões para a próxima temporada, sem adicionar nenhum ano ao seu contrato atual, disseram fontes da liga a Adam Schefter, da ESPN, na quinta-feira.

Os Raiders também estão movimentando US$ 1,2 milhão adicional para a temporada de 2025, de acordo com as fontes.

Crosby, escolhido na quarta rodada do draft dos Raiders em 2019 no leste de Michigan, tornou-se o rosto da franquia desde que assinou uma extensão de quatro anos com US$ 95 milhões em dinheiro novo e mais de US$ 53 milhões garantidos em 11 de março de 2022.

Desde então, ele acumulou 27,0 dos 52,0 sacks de sua carreira, enquanto terminou duas vezes entre os 6 primeiros na votação de jogador defensivo do ano da NFL e terminou como segundo time All-Pro na última temporada, quando teve 14,5 sacks, o melhor da carreira.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

“Não sei se meu ano de estreia parece ter acontecido há 20 anos ou há dois dias”, disse Crosby no início do programa de treino fora de temporada de Las Vegas, em abril. “Tipo, é uma loucura para mim.

“Mas sim, tem sido uma bênção. Quer dizer, tem sido uma jornada incrível e, para mim, tudo o que importa no final do dia é vencer, vencer para esta organização. Derramo meu coração e alma nisso, e eu quero ser o melhor líder e companheiro de equipe que posso ser diariamente, e ser um Raider é algo especial para mim. Tenho relacionamentos reais desde o proprietário até o zelador. Estou aqui todos os dias. por uma razão, é como uma família. Não há muitas equipes que operam como nós, e só temos que traduzir isso em vitória e é muito emocionante fazer as coisas acontecerem novamente.”

Crosby, que completa 27 anos em agosto, deveria ter salários base de US$ 19,01 milhões, US$ 21,038 milhões e US$ 21,038 milhões nas próximas três temporadas, de acordo com ESPN Stats & Information.

É raro que uma equipe dê um aumento a um jogador sem acrescentar anos adicionais ao contrato. Crosby foi elogiado por ser uma presença constante nas instalações da equipe para os treinos fora de temporada.

“Por exemplo, das 6h às 17h, todos os dias”, disse o técnico Antonio Pierce nas reuniões de proprietários em março. “Diariamente [Crosby] aparece pronto para trabalhar. Então, quando você tem esse tipo de cara em seu prédio, seja vocalmente ou por exemplo, você tem uma boa cultura e um bom lugar.”