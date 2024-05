Fontes – Kristaps Porzingis, do Celtics, pode retornar no jogo 4

Há um otimismo crescente de que o pivô do Boston Celtics, Kristaps Porzingis, possa retornar aos playoffs da Conferência Leste contra o Indiana Pacers já no jogo 4 de segunda-feira, disseram fontes à ESPN.

Porzingis tem progredido com uma distensão no sóleo da panturrilha direita, acelerando sua recuperação na quadra e aumentando sua preparação física para tornar possível sua estreia nas finais da conferência assim que a série melhor de sete retornar a Indianápolis, disseram fontes.

Porzingis – afastado desde que sofreu a lesão no jogo 4 da primeira rodada contra o Miami Heat em 30 de abril – perdeu toda a vitória de uma série de cinco jogos nas semifinais da conferência sobre o Cleveland Cavaliers e perderá a abertura desta conferência. finais em Boston na noite de terça-feira.

Os Celtics não vão apressar o regresso de Porzingis e querem continuar a ser conservadores na sua recuperação, mas fontes dizem que ele está cada vez mais perto de um regresso.

Porzingis foi uma grande adição ao Celtics fora da temporada, trazendo consigo um imenso impacto em ambas as pontas da quadra para o melhor time da temporada regular da liga. Com 7 pés-3, Porzingis teve média de 20 pontos e 7,2 rebotes, e manteve os oponentes com 44,3% de arremessos na área, o que foi o melhor da NBA entre os defensores concorrentes de 500 arremessos ou mais, por Second Spectrum.

Porzingis chegou a Boston em uma troca de três times fora de temporada com o Washington Wizards e o Memphis Grizzlies.