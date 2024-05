Fontes: Lakers começará a contatar candidatos a treinador principal

CHICAGO – O Los Angeles Lakers deve começar a contatar candidatos a treinador nos próximos dias, com concentração inicial em assistentes titulares e ex-técnicos com quem eles têm menos familiaridade, disseram fontes à ESPN na segunda-feira.

Escolhas dos editores

O vice-presidente de operações de basquete e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, vem coletando informações sobre vários candidatos a treinador principal, incluindo o analista da ESPN JJ Redick, disseram fontes. A onda inicial de pedidos de permissão para entrevistas será com aqueles que a organização não encontrou em buscas anteriores ou simplesmente sabe menos do que outros candidatos.

Fora de temporada da NBA de 2024 Temos tudo que você precisa para se preparar para um verão agitado na NBA. • Marcas: O que todo time eliminado deveria fazer

• Youngmisuk: Clippers desfeitos por problema familiar

• Lowe: Warriors, apesar da saída precoce, têm esperança

• Mineiro: Por que as mudanças não funcionaram para Bucks

• Bontemps: Grandes questões pela frente para 76ers

• Calendário fora de temporada | Todos os agentes livres

Nas conversas de Pelinka com dirigentes de toda a liga, o termo “moedor” continua aparecendo na descrição do gerente geral de uma característica importante para o próximo técnico, disseram fontes.

Espera-se que a lista inicial de entrevistas inclua candidatos a assistentes, como Chris Quinn, de Miami, e James Borrego, de Nova Orleans, disseram fontes.

Espera-se que a busca prossiga em etapas com esta primeira onda, depois um período de conversas com treinadores com quem o Lakers tem mais história, seguido de uma redução da lista para uma rodada final de candidatos, disseram as fontes.

O Lakers demitiu Darvin Ham após duas temporadas no início deste mês. Ham teve um recorde geral de 90-74, com uma viagem às finais da Conferência Oeste em sua temporada de estreia seguida por uma derrota na série de cinco jogos para o Denver Nuggets na primeira rodada dos playoffs deste ano.