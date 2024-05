Fontes – Leões contratam QB Jared Goff para extensão de 4 anos e US$ 212 milhões

O Detroit Lions está contratando o quarterback Jared Goff para uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 212 milhões, que inclui US$ 170 milhões garantidos, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira.

O acordo faz com que o número 1 de 2016 escolha o jogador mais bem pago da história da franquia.

O salário médio anual de US$ 53 milhões no novo acordo de Goff faz dele o segundo quarterback mais bem pago da NFL, atrás apenas de Joe Burrow, do Cincinnati Bengals (US$ 55 milhões).

CLASSIFICAÇÃO DA NFL Jardas de passe 9.013 2º Passe TD 59 T-3º TD/INT 3.1 2º 1º percentual descendente. 38% 4º – Estatísticas e informações da ESPN

Detroit agora recompensou três de seus craques nesta entressafra com mais de US$ 444 milhões em extensões de contrato para Goff, o wide receiver Amon-Ra St. Brown e o atacante Penei Sewell.

Brown recebeu um contrato de quatro anos no valor de US$ 120,01 milhões, e Sewell assinou por US$ 112 milhões em quatro anos. Com esses grandes acordos em vigor, os Leões estão cientes de que os padrões em Detroit foram elevados.

“Temos muito trabalho a fazer”, disse Goff à ESPN em abril. “As expectativas são altas, mas internamente nossos padrões estão aumentando, e nossas expectativas estão aumentando, e temos objetivos e coisas que queremos fazer. Não é como se fossemos aparecer e começar a vencer novamente.”

Goff, 29 anos, floresceu em três temporadas com os Lions desde que foi adquirido em uma troca que enviou o quarterback Matthew Stafford para o Los Angeles Rams.

Na temporada passada, ele arremessou 4.575 jardas com 30 touchdowns e 12 interceptações, ao levar os Lions a duas vitórias nos playoffs em uma única pós-temporada pela primeira vez desde 1957, e o Detroit conquistou seu título da primeira divisão em mais de três décadas. Os Leões chegaram ao NFC Championship Game pela primeira vez desde 1991.

Nas últimas duas temporadas, Goff ajudou os Leões a vencer 21 jogos, um recorde da franquia para o maior número de vitórias em qualquer período de duas temporadas. Suas 12 vitórias em 2023 também empataram com o maior número de vitórias em uma temporada na história da franquia, que foi definida em 1991.

Em três temporadas em Detroit, Goff passou por 12.258 jardas e 78 touchdowns com apenas 27 interceptações.

Enquanto Goff se preparava para entrar no último ano de seu contrato atual, ele expressou repetidamente seu interesse em permanecer em Detroit e manteve uma abordagem profissional enquanto confiava em seu agente para fechar o negócio.

“Faço isso há nove anos e estou meio acostumado. Obviamente aprecio o apoio dos meus companheiros de equipe, mas tem sido fácil”, disse Goff à ESPN em abril. “Concentre-se apenas no que importa e tente melhorar e ajudar nosso time a vencer jogos, avançar mais do que no ano passado e espero ser o último time sobrevivente no final. É só nisso que estou pensando.”

Eric Woodyard da ESPN contribuiu para este relatório.