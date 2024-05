Fontes – Mike Budenholzer concorda com contrato de 5 anos para treinar o Suns

Mike Budenholzer concordou com um contrato de cinco anos para se tornar o próximo técnico do Phoenix Suns, disseram fontes a Adrian Wojnarowski da ESPN na sexta-feira.

Um anúncio formal será feito no sábado, disseram fontes.

Espera-se que Budenholzer acompanhe a equipe ao draft combinado da NBA em Chicago, que começa neste fim de semana, e o trabalho em uma equipe técnica já começou, disseram fontes.

Os Suns demitiram Frank Vogel na quinta-feira, após uma temporada como treinador.

Fora de temporada da NBA de 2024 Temos tudo que você precisa para se preparar para um verão agitado na NBA. • Marcas: O que todo time eliminado deveria fazer

• Windhorst: Para onde vão os Sóis a partir daqui?

• Mc Menamin: Lakers enfrentam futuro incerto

• Mineiro: Por que as mudanças não funcionaram para Bucks

• Bontemps: Grandes questões pela frente para 76ers

• Calendário fora de temporada | Todos os agentes livres

O Suns teve um recorde de 49-33 na temporada regular, depois foi derrotado pelo Minnesota Timberwolves na rodada de abertura dos playoffs da Conferência Oeste.

A contratação de Budenholzer traz grandes pressões e expectativas para a equipe. A escalação foi construída em torno de Devin Booker e Kevin Durant, trazendo aspirações de campeonato e uma pequena margem de erro.

Budenholzer se tornará o terceiro técnico da franquia em três temporadas, uma sequência que incluiu o proprietário Mat Ishbia demitindo Monty Williams e Vogel em anos sucessivos. Vogel tinha mais quatro anos de contrato, e o custo de uma folha de pagamento de mais de US$ 200 milhões só fica mais alto com os mais de US$ 20 milhões restantes no acordo de Vogel e o que agora é um acordo substancial para o candidato a treinador mais talentoso disponível.

Budenholzer é do Arizona e seu falecido pai era um treinador de ensino médio conceituado no estado. Budenholzer venceu o campeonato da NBA de 2021 com o Bucks. Ele teve um recorde de 271-120 (0,693) em cinco temporadas em Milwaukee e um recorde de 213-197 (0,520) em seus anos anteriores com o Atlanta Hawks.

Budenholzer, 54, foi duas vezes Treinador do Ano da NBA, vencendo nas temporadas 2014-15 e 2018-19.