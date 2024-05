Fontes – OG Anunoby dos Knicks e Josh Hart a caminho de jogar o jogo 7

Os atacantes do New York Knicks, OG Anunoby e Josh Hart, estão a caminho de jogar contra o Indiana Pacers no jogo 7 das semifinais da Conferência Leste no domingo – com a decisão final chegando perto das 15h30 horário do leste dos EUA no Madison Square Garden, disseram fontes. ESPN.

Anunoby e Hart participarão da revisão do time horas antes do jogo e, salvo um revés, deverão se disponibilizar com uma vaga nas finais da conferência contra o Boston Celtics em jogo, disseram fontes.

A chance de Anunoby passar um tempo protegendo o atacante do Pacers, Pascal Siakam, surge como um confronto importante para Nova York.

Anunoby está afastado desde o jogo 2 devido a uma distensão no tendão esquerdo, e Hart sofreu uma distensão abdominal no jogo 6 da série. Os Knicks perderam Julius Randle, Mitchell Robinson e Bojan Bogdanovic devido a lesões no final da temporada.

Os Knicks elevaram Anunoby a questionável na tarde de sábado, depois que ele avançou o suficiente em sua reabilitação para acreditar que teria uma oportunidade real de retornar e ajudar seu time no domingo, disseram fontes.

Ele teve médias de 16,4 pontos, 6,8 rebotes, 1,1 bloqueios e 1,0 roubo de bola em oito jogos dos playoffs nesta temporada. Os Knicks estão 26-5 com Anunoby em campo nesta temporada.

Hart também foi listado como questionável, embora esteja determinado a superar a lesão e ver o quanto pode contribuir no domingo, disseram fontes. Mesmo que sejam mais leves, as distensões abdominais são limitadas nas opções de tratamento – ao contrário das entorses de tornozelo ou contusões nas pernas que podem ser tratadas com gelo e estimulação.

Quase todos os movimentos de Hart provocam dor, incluindo tosse e respiração. Não há como escapar da dor, algo que pode ser evitado com outras partes do corpo.

Hart teve média de 14,9 pontos, 11,8 rebotes e 4,5 assistências em 42,6 minutos por jogo nos playoffs.