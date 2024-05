Fontes – OG Anunoby dos Knicks, Josh Hart pressionando para chegar ao Jogo 7

O atacante do New York Knicks, OG Anunoby, fora desde o jogo 2 das semifinais da Conferência Leste por causa de uma distensão no tendão esquerdo, planeja participar do tiroteio na manhã de domingo e testar a possibilidade de retornar para o jogo 7 contra o Indiana Pacers, disseram fontes à ESPN.

Os Knicks elevaram Anunoby a questionável na tarde de sábado, depois que fontes disseram à ESPN que a expectativa inicial era que ele permaneceria de fora, a menos que os Knicks avançassem para as finais da Conferência Leste contra o Boston Celtics, começando na terça-feira. Mesmo assim, Anunoby avançou em sua reabilitação e acredita que há uma oportunidade real para ele retornar e ajudar sua equipe na temporada que está em jogo no domingo, disseram fontes.

Anunoby está afastado dos gramados desde uma lesão no tendão da coxa em 6 de maio, e a simples possibilidade de seu retorno para o Jogo 7 pode ser uma bênção para uma escalação do Knicks dizimada por lesões. Ele teve médias de 16,4 pontos, 6,8 rebotes, 1 roubo de bola e 1 bloqueio em oito jogos dos playoffs nesta temporada.

O armador do Knicks, Josh Hart, também foi listado como questionável devido a uma distensão abdominal sofrida no jogo 6 em Indiana, e a expectativa é que ele faça tudo ao seu alcance para tentar jogar no domingo, disseram fontes. Mesmo que sejam mais leves, as distensões abdominais são limitadas nas opções de tratamento, ao contrário das entorses de tornozelo ou hematomas nas pernas que podem ser tratadas com gelo e estimulação.

Quase todos os movimentos de Hart provocam dor, incluindo simplesmente tossir e respirar. Não há como escapar da dor, que pode ser evitada com lesões em outras partes do corpo.

Hart teve média de 14,9 pontos, 11,8 rebotes e 4,5 assistências, líder da equipe, em 42,6 minutos por jogo nesses playoffs.

Os Knicks perderam o atacante da NBA Julius Randle, o central Mitchell Robinson e o atacante Bojan Bogdanovic devido a lesões no final da temporada.