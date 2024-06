Fontes – Pels adiará a escolha do Lakers na primeira rodada do draft da negociação AD para ’25

O New Orleans Pelicans está planejando adiar a escolha do Los Angeles Lakers na primeira rodada até 2025, abrindo caminho para o Lakers selecionar o 17º lugar geral no draft da NBA de 2024, disseram fontes à ESPN na sexta-feira.

Os Pelicanos – que têm até 23h59 horário do leste dos EUA no sábado para informar formalmente a NBA sobre a decisão – tiveram a opção de usar ou adiar a escolha por um ano como parte da negociação de Anthony Davis em 2019. Esta é a final de três escolhas de primeira rodada que o Lakers deve aos Pelicans no acordo.

David Griffin, vice-presidente executivo de operações de basquete de Nova Orleans, informou o vice-presidente e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, sobre suas intenções na sexta-feira, disseram fontes. O Lakers possui as escolhas nº 17 e 55 no draft de 26 a 27 de junho. Nova Orleans ainda detém a 21ª escolha no draft de 2024.

Jonathan Givony é um especialista em draft da NBA e fundador e coproprietário do DraftExpress.com, um serviço privado de observação e análise usado pela NBA, NCAA e equipes internacionais.