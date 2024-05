Fontes – Sebastian Fundora e Errol Spence Jr. marcam luta de outubro

Sebastian Fundora e Errol Spence Jr. concordaram com um acordo para uma luta pelo título júnior dos médios do WBC em outubro, em Dallas, disseram fontes à ESPN.

A esperança do PBC é realizar o evento Prime Video PPV no AT&T Stadium se a data finalizada se enquadrar na programação do Dallas Cowboys. Spence, de 34 anos, já competiu lá duas vezes, com vitórias sobre Mikey Garcia e Yordenis Ugas.

Após a derrota de Fundora sobre Tim Tszyu na luta sangrenta de março para ganhar o título, Spence entrou no ringue e o chamou, dizendo: “É hora de começar. Ele tem uma altura muito boa, mas veremos. Nós ‘ vou derrubá-lo como sempre fazemos.”

Na verdade, Fundora possui uma altura incrível para um canhão de 154 libras com 6 pés e 5½ e alcance de 80 polegadas. A primeira vitória do título do jovem de 26 anos veio logo após sua única derrota, uma derrota por nocaute no sétimo round para Brian Mendoza em um dos resultados mais surpreendentes de 2023.

Um ano depois, Fundora (21-1-1, 14 KOs) é o melhor peso médio júnior da ESPN depois de substituir o lesionado Keith Thurman com 11 dias de antecedência para sobreviver a Tszyu.

Conhecido como “The Towering Inferno”, Fundora e sua irmã Gabriela são os primeiros irmãos a serem campeões de pleno direito na história do boxe.

Spence, por sua vez, fará sua estreia até 154 libras após a derrota por nocaute técnico no nono round em julho para Terence Crawford pelo indiscutível campeonato dos meio-médios. Spence (28-1, 22 KOs) foi um dos pilares da lista peso por peso da ESPN antes do revés.

Recentemente, ele se separou de Derrick James, que o treinou desde seus tempos de amador, que culminou em uma corrida nas Olimpíadas de 2012. Spence e James processaram um ao outro por causa de um desentendimento sobre dinheiro.