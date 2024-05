Fontes – Wyoming contratando Sundance Wicks como técnico de basquete

Wyoming concordou com um contrato de cinco anos para contratar Sundance Wicks como o novo técnico de basquete masculino dos Cowboys, disseram fontes à ESPN no domingo.

Wicks passou a última temporada como técnico do Green Bay, onde levou o Phoenix a um recorde de 18-14 – 15 vitórias a mais que na temporada anterior, o que foi uma das maiores reviravoltas no basquete universitário.

Wicks, natural de Gillette, Wyoming, foi ex-assistente dos Cowboys de 2020 a 2023. Ele também foi treinador do Missouri Western de 2018 a 2020.

Ele substitui Jeff Linder, que está finalizando um acordo nos últimos dias para se tornar o principal assistente técnico da Texas Tech, depois de registrar 63-59 em quatro temporadas no Wyoming.

O programa do Wyoming fez 16 participações em torneios da NCAA. O mais recente foi sob o comando de Linder em 2022, com Wicks como assistente, quando Wyoming perdeu nos quatro primeiros. Antes dessa aparição, Wyoming alcançou o torneio da NCAA pela última vez em 2015 sob o comando de Larry Shyatt.

O currículo de Wicks inclui ampla experiência como assistente técnico na Divisão I, com passagens por São Francisco, Northern Illinois e Colorado.

Ele levou o Green Bay ao sucesso instantâneo em sua única temporada lá, quando o Phoenix terminou em terceiro na Horizon League e ele foi eleito o técnico do ano da conferência. As 13 vitórias do time em conferências foram as maiores do Phoenix desde a temporada 2013-14.

Wicks também ganhou o prêmio Joe B. Hall de Técnico Nacional do Ano, que é concedido todos os anos ao melhor técnico do primeiro ano do basquete universitário da Divisão I.

A melhoria em Green Bay foi mostrada tanto na coluna de vitórias quanto nas métricas de eficiência, já que o Phoenix melhorou para 230º na temporada passada sob Wicks no ranking KenPom.com depois de ser o terceiro pior (nº 361) em 2022-23.