Fortnite Temporada 3 Capítulo 5, data, hora e quando começa

Centão será a nova temporada de Fortnite começar, especificamente a Temporada 3, Capítulo 5? Depois de uma temporada intimamente relacionada à mitologia grega, o jogo de tiro da Epic Games se prepara para lançar sua nova temporada.

Felizmente, isso não nos pega de surpresa, pois é relativamente comum o desenvolvedor divulgar diversos detalhes com antecedência para evitar confusões desnecessárias. No entanto, esta informação é normalmente divulgada gradualmente, com horários exatos confirmados mais perto da data.

5ª temporada de Fortnite com duas novas skins, Solid Snake e Peter GriffinRoberto Ortega

Qual é a data de lançamento do Capítulo 5 da Temporada 3 de Fortnite?

A partir de agora, sabemos que a nova temporada do Capítulo 5 começará em 24 de maio de 2024, então a mudança nas estações acontecerá em cerca de uma semana.

Pensando nisso, podemos dizer que a 2ª temporada durou 77 dias, mas isso não indica necessariamente a duração da próxima temporada, pois a duração pode variar.

Hora prevista de início da nova temporada

Em 17 de maio de 2024, o horário exato de início ainda é desconhecido. A nova temporada geralmente começa no início da manhã, entre 2h e 3h ET, e normalmente leva cerca de 4 ou 5 horas para implementar todas as mudanças.

Portanto, é comum que a atualização seja concluída por volta das 7h ou 8h ET, embora possa se estender até às 10h ET.

Manutenção

A cada nova temporada, é necessário um processo de manutenção para atualizar todos os arquivos do jogo. Sem isso, novos recursos não podem ser adicionados, tornando-se uma etapa necessária.

Este processo muda a versão e a temporada, portanto, algumas horas de inatividade são inevitáveis ​​antes que os jogadores possam continuar aproveitando o jogo de tiro da Epic Games.