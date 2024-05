Fortuna de Harrison Butker: Quanto ganha o polêmico jogador do Chiefs?

Harrison Butker, um chutador nascido na Geórgia, fez um grande nome na NFL. Elaborado pelo Carolina Panteras na sétima rodada do Draft da NFL de 2017, Butker provou ser um recurso valioso para suas equipes. Nascido em 14 de julho de 1995, a jornada de Butker para o sucesso começou na The Westminster School, onde começou a jogar futebol no segundo ano e até quebrou o recorde escolar de um field goal com impressionantes 53 jardas. Seu talento não se limitava apenas ao futebol; ele também se destacou no futebol e no basquete.

Depois de se comprometer com seu estado natal, Butker jogou pela Georgia Tech de 2013 a 2016, onde se tornou o maior artilheiro de todos os tempos na história da escola, convertendo 208 de 210 tentativas de pontos extras. Além de ser uma estrela em campo, também se formou engenheiro industrial em 2016, demonstrando sua dedicação e inteligência dentro e fora do campo.

Harrison Butker, do Chiefs, faz discurso misógino de formatura voltado para mulheresParker Johnson

A jornada de Butker na NFL tem sido impressionante. Depois de assinar um contrato de estreia com os Panteras, ele mais tarde foi contratado pelo Chefes de Kansas City e desde então ganhou vários prêmios, incluindo os títulos de Jogador da Semana e Jogador do Mês da AFC em sua temporada de estreia.

Com dois Super Bowl anéis em seu currículo, o impacto de Butker em campo é inegável. Enquanto ele continua jogando em sua sétima temporada na NFL, ele atualmente ocupa o segundo lugar na história da NFL em porcentagem de arremessos de campo na carreira, com impressionantes 89,1%.

Qual é o patrimônio líquido de Harrison Butker?

Fora de campo, Butker também deixou sua marca no mundo dos endossos. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de US$ 5 milhões, o que inclui seu salário na NFL e vários endossos, como Enterprise, Cameo e Charlie Hustle Clothing Co. Sua dedicação e habilidade não só lhe renderam um salário lucrativo de US$ 3,6 milhões, mas também um endosso valioso. negócios.

Além de seu sucesso profissional, Butker também está envolvido em iniciativas de caridade. Embora os detalhes sobre seu trabalho de caridade não sejam amplamente conhecidos, está claro que ele está causando um impacto positivo além do campo de futebol.

À medida que Butker continua avançando em sua carreira, não há dúvida de que seu patrimônio líquido e sua influência continuarão a crescer. Sua jornada de estudante do segundo ano em ascensão na Westminster School a um talentoso chutador da NFL é uma prova de seu trabalho duro e talento.