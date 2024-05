Four Seasons Orlando reage ao Viral Baby TikTok, aberto para colaboração

Um bebê que se tornou viral por expressar precocemente seu entusiasmo pelo Four Seasons… só pode ter um futuro no ramo de viagens, porque o hotel de luxo está entusiasmado com os gritos.

O gerente do Four Seasons Orlando disse ao TMZ… a empresa ficou impressionada com a reação agora viral do pequeno – que mostrava a jovem usando fraldas (não mais que 1 ou 2 anos) declarando alegremente que queria ficar no hotel caro .



TMZ. com

Ele acrescentou… “Ficamos muito felizes em ver essa reação do bebê e da família. Não estamos surpresos que tenha tido tanto impacto nas redes sociais. Estamos muito felizes com isso.”

GELADO… Os usuários do TikTok não se cansavam do bebê, brincando, o pequeno tinha um gosto melhor do que a maioria das pessoas, já que o hotel custa em média US$ 1.350/noite. Outros elogiaram a jovem por ser sábia além da idade, já que ela respondeu a uma pergunta tão específica desde muito jovem.

O vídeo já foi visto mais de 28 milhões de vezes e gerou mais de 30 mil comentários… inspirando inúmeros pontos na rede social.

Então, o que vem por aí para o bebê que ama o Four Seasons??? Embora o gerente diga que nunca teve um embaixador infantil antes, eles não descartam essa possibilidade – brincando que darão uma olhada “nas credenciais e no currículo do bebê”.



TikTok / sobrizzle

Para aqueles que estão se perguntando por que a menina e sua família são tão fãs do hotel, o gerente explica que o estabelecimento tem muitas comodidades – desde escalada até uma piscina exploradora e jantar no cinema – que o tornam um espaço familiar. .