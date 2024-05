Fury vs Usyk se torna violento quando surge um vídeo da cabeçada sangrenta de John Fury em um membro da equipe Usyk

Tele Fúria vs Usyk luta de peso pesado já está ficando apimentada Riadcomo membros de Fúria de Tyson e Oleksandr Usykas equipes entraram em conflito em um confronto violento aquele agitador esquerdo John Fury sangrando na testa.

As apostas foram agora aumentadas para a luta tão esperada que decidirá o campeonato mundial indiscutível dos pesos pesados.

O vídeo mostra Fury e o membro da tripulação de Usyk enfrentando uma grande multidão, enquanto gritos de “Usyk! Usyk! Usyk!” são audíveis.

A fúria atacou o homem e foi embora gritando “mostre algum respeito” enquanto o outro homem era contido e Fury começava sangrando na testa.

John Fury pede desculpas por cabeçada

John Fury conhece bem o confronto e disse isso de maneira indiferente declaração de desculpas depois do vídeo dele cabeçada se tornou viral online.

“Sinceras desculpas a todos os envolvidos”, disse o velho de Tyson Fury. “É assim que somos. As emoções e as tensões estão em alta. Ele era um cara muito desrespeitoso. Se você chegar perto do espaço de um lutador, você vai ser acusado de alguma coisa.”

Ele continuou: “O que importa para mim é o respeito pelo meu filho e ele não demonstrou nada disso. Ele mencionou meu filho e foi isso, então ele tinha que ter isso. [bleeding], é para isso que vivemos, estamos lutando contra pessoas. Isso é uma ocorrência normal para mim.”

Fury vs Usyk pode fazer história

Fúria de Tyson entra na luta com um recorde de 34-0-1 e 24 KOs, enquanto o ucraniano Usyk ostenta um recorde de 21-0 e 14 nocautes.

O vencedor da luta fará história ao se tornar o primeiro campeão indiscutível dos pesos pesados ​​do era das quatro faixastornando uma luta tão esperada ainda mais atraente. Fury é o atual campeão WBCenquanto Usyk detém os cinturões WBA, WBO e IBF.