Fury vs Usyk, uma luta pelo maior prêmio da história dos pesos pesados

Parece que foi ontem quando Oleksandr Usyk afirmou que pretendia igualar duas grandes conquistas de Evander Holyfield, que até hoje continua sendo o único lutador a ter sido campeão indiscutível no peso cruzador e no peso pesado.

Usyk tinha acabado de derrotar Murat Gassiev na final da World Boxing Super Series (2018) e assim reuniu todos os quatro cinturões em uma divisão – cruiser – que costuma passar despercebida.

John Fury começa a sangrar após dar uma cabeçada violenta em um membro da equipe de Oleksandr UsykParker Johnson

Desde então, ‘O Gato’ começou a trabalhar para se adaptar à luta contra adversários maiores, sem abrir mão de sua essência, seu boxe técnico e ágil que o torna um peso pesado diferente e divertido de assistir, mesmo que não busque o nocaute. .

Mas neste sábado finalmente chega o momento de abraçar o seu sonho, embora para isso tenha que vencer Fúria de Tyson, um lutador gigante, de braços longos, inteligente e com grande mobilidade para seu tamanho. Se o ‘Rei Cigano’ tiver conseguido melhorar a sua condição física, o espetáculo será incomparável.

O vencedor será o vencedor dos quatro cinturões do campeonato, ou seja, aqueles concedidos pelos quatro principais órgãos do boxe: Conselho Mundial de Boxe (WBC), Associação Mundial de Boxe (WBA), Organização Mundial de Boxe (WBO) e Federação Internacional de Boxe (IBF).

E vale ressaltar que nunca antes, na era dos quatro cinturões, todos estiveram em jogo na mesma luta de pesos pesados.

Se Usyk eram para vencer Fúriaseu ‘indiscutível’ seria um pouco diferente dos vencidos por Holyfield, já que ‘The Real Deal’ foi campeão absoluto no peso cruzador e no peso pesado quando havia apenas três corpos reconhecidos no boxe profissional.

Vale ressaltar também que o último rei indiscutível no peso pesado foi Lennox Lewis, em 1999, após derrotar Holyfield em sua segunda luta.