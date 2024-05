Gato viral ‘I Go Meow’ Cala morto aos 12 anos

Cala – uma gata que explodiu na internet depois que um vídeo dela aparentemente cantando se tornou viral – morreu aos 12 anos… de acordo com sua página oficial no Instagram.

O famoso felino é humano, Elisabete publicou algumas postagens no Instagram anunciando a trágica morte ontem … dizendo aos fãs que Cala – um resgate – era na verdade muito mais velha do que ela pensava inicialmente e recentemente adoeceu.

Apesar dos esforços do hospital veterinário, Cala faleceu de velhice nos braços de Elizabeth. Ela compartilhou uma pequena mensagem com seus seguidores do IG… agradecendo-lhes por ajudar Cala a viver para sempre.