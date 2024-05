Gegard Mousasi ameaça ação judicial contra o PFL: ‘Já lutei em muitas organizações, esta é a pior’

Gegard Mousasi não está satisfeito com o PFL.

No final de 2023, a PFL adquiriu o Bellator MMA em um acordo histórico, que os executivos da PFL prometeram que levaria a uma nova era do MMA. Infelizmente, essa nova era não se estendeu a Mousasi, que teve um início difícil no PFL, principalmente pela falta de lutas e até de comunicação por parte da promoção. E depois de participar recentemente de um evento do PFL em Paris, onde Mousasi ainda não conseguiu marcar uma luta, o ex-campeão dos médios do Bellator atingiu seu limite.

“Eles disseram que o valor [of money I get paid]não queremos cortar você, é tanto, que é melhor para você, não sei, procurar outro lugar ou fazer outra coisa”, disse Mousasi na quarta-feira. A hora do MMA.

“Nesse momento, eu fico tipo, escute, se alguém não me quer, eu fico tipo, ‘Foda-se. Vamos.’ Mas minha equipe ao meu redor diz: ‘Foda-se, vamos processá-los’. Se dependesse de mim, eu simplesmente iria, mas não sei. Veremos. A equipe ao meu redor não está tão feliz. Então acho que haverá uma ação legal contra eles.

“Sim, [I feel disrespected] porque eles nem querem pegar o telefone e falar connosco”, continuou Mousasi. “Não é mais engraçado. É a pior organização até agora. Já lutei em muitas organizações, esta é a pior.”

Mousasi não compete desde que perdeu a decisão para Fabian Edwards no Bellator 296 em maio de 2023. O ex-campeão assinou um novo contrato com o Bellator antes de a empresa ser adquirida, e Mousasi disse que foi informado por dirigentes do PFL que eles não tinham conhecimento de seu novo contrato ao adquirir o Bellator e por isso não lhe ofereceram luta.

“Acho que eles compraram o Bellator, mas não têm meios financeiros para pagar os lutadores”, disse Mousasi. “Quem não for necessário, simplesmente não vai deixar lutar. Principalmente lutadores que ganham muito dinheiro. Porque os lutadores do Bellator ganham mais.

“Meu contrato é de alguns milhões. … Seja qual for o acordo que você fizer, não é possível que alguém tenha colocado uma carta entre as outras cartas e ninguém descobrisse. Tudo tem que ser assinado por advogados. Então, o que quer que eles fizessem, eles sabiam disso. Eles disseram que levariam todos de [Bellator]. Então eles me levaram, conheciam o contrato e agora dizem, ‘Bem, eles o assinaram.’ Você não está comprando o McDonald’s, está comprando uma empresa milionária. Não dá para acreditar que eles não sabiam e alguém queria mexer com eles, então eles fizeram um contrato muito rápido e ninguém sabia disso. Simplesmente não é verdade. Tudo tem que passar por advogados.

“Não sei por que você aceitou o Bellator se não tem dinheiro para deixar os lutadores lutarem.”

Aos 38 anos, Mousasi está mais perto do fim da carreira do que do início e, embora diga que prefere que os anos restantes de sua carreira não sejam gastos travando tantas batalhas jurídicas quanto físicas, se o PFL continuar a recusá-lo, ele não terá escolha.

“Conversei com o conselho jurídico, conversei com gestores, advogados, outras pessoas que trabalharam no Bellator, sei que tenho um contrato”, disse Mousasi. “Eles me devem pelo menos uma luta e depois podem deixar o tempo acabar. Pelo menos. Então não começa até eu lutar. Algo parecido. O problema é que você nunca sabe quem vai ganhar uma ação judicial. Então espero que não chegue lá.”