Gegard Mousasi dispensado do PFL-Bellator após ameaçar com ação legal

Gegard Mousasi não é mais funcionário do PFL e do Bellator.

Na quinta-feira, dirigentes do PFL e do Bellator anunciaram que Mousasi foi dispensado de seu contrato após ameaçar com ação legal por suas queixas com a empresa.

“O Bellator liberou Gegard Mousasi de seu acordo. Desejamos a ele tudo de melhor em seu próximo capítulo de luta”, disse Mike Kogan, chefe de operações de caça, em comunicado divulgado pela organização.

Após uma longa temporada no Bellator, onde atuou como bicampeão dos médios, Mousasi reclamou recentemente que havia sido efetivamente afastado dos gramados depois que o Bellator foi vendido para o PFL no final de 2023.

Mousasi inicialmente alegou que funcionários do PFL lhe disseram que ele ganhou “muito dinheiro” com base em seu contrato anterior, que foi assinado sob o antigo regime no Bellator, quando era propriedade da Paramount. Ele também afirmou que a promoção silenciou o rádio sobre ele nas últimas semanas, enquanto ele tentava chegar a algum tipo de resolução.

Na quarta-feira, durante uma aparição no A hora do MMA, Mousasi intensificou suas reclamações ameaçando potencialmente com ação legal sobre seus problemas com o contrato e o fato de que a empresa ainda não o havia contratado para uma briga desde que a venda foi finalizada em dezembro passado.

“Nesse momento, eu fico tipo, escute, se alguém não me quer, eu fico tipo, ‘Foda-se. Vamos.’ Mas minha equipe ao meu redor diz: ‘Foda-se, vamos processá-los’”, disse Mousasi. “Se dependesse de mim eu simplesmente iria, mas não sei. Veremos. A equipe ao meu redor não está tão feliz. Então acho que haverá uma ação legal contra eles.

“Sim, [I feel disrespected] porque eles nem querem pegar o telefone e falar connosco”, continuou Mousasi. “Não é mais engraçado. É a pior organização até agora. Já lutei em muitas organizações, esta é a pior.”

Apenas um dia após seus últimos comentários, Mousasi foi dispensado do contrato.

Em resposta ao comunicado, a equipe administrativa de Mousasi emitiu um comunicado ao MMA Fighting.

“Não comentaremos os méritos da alegada libertação neste momento por razões óbvias”, disse Nima Safapour, fundadora da Moments Sports Consultancy, no comunicado. “No entanto, acreditamos que há uma lição maior aqui à qual nossa comunidade deve prestar muita atenção. Para uma organização que afirma repetidamente ser o ‘lutador em primeiro lugar’, agora vemos verdadeiramente como o PFL trata seus lutadores, especialmente suas lendas.”

Aos 38 anos, Mousasi agora se torna um agente livre e ainda busca competir depois de atuar como principal candidato do UFC por vários anos antes de sair para ingressar no Bellator em 2017. Uma vez lá, ele se tornou bicampeão dos médios até perder o cinturão para o atual titular Johnny Eblen em 2022.

Mais recentemente, Mousasi sofreu uma derrota por decisão para Fabian Edwards em maio de 2023, no que agora serve como sua última aparição sob a bandeira do Bellator.