George Kambosos Jr chama Ryan Garcia de ‘cachorro traidor’ e desafia para uma briga de rua

George Kambosos Jr. enfrentou uma dura derrota contra Vasyl Lomachenkoperdendo a chance de reivindicar a vaga Título leve IBF e defenda seu Coroa IBO. Lomachenkoconhecido como ‘Loma’, mostrou suas habilidades superiores, eventualmente pisoteando Kambosos com um corpo brutal baleado no 11ª rodada. A derrota destruiu as esperanças de Kambosos de um ressurgimento da divisão, mas o drama estava longe de terminar.

Como Cambosos Jr. lambeu suas feridas, Ryan Garciaconhecido como ‘ReiRy’, lançou uma granada verbal contra X, zombando da atuação de Kambosos. A falta de simpatia de Garcia atingiu um nervo, desencadeando uma tempestade de fogo. Garcia, ele próprio envolvido em polêmica sobre um teste positivo para drogas proibidas para melhorar o desempenhoparecia despreparado para o retorno impetuoso de Kambosos.

Numa resposta contundente, Cambosos Jr. lembrou Garcia de suas vitórias limpas e status de ex-campeão unificado. Ele desencadeou uma torrente de acusações, rotulando Garcia de “cachorro traidor”, criticando suas falhas anteriores na pesagem e suposto uso de melhoradores de desempenho. As palavras de Kambosos foram afiadas, sua raiva palpável quando ele declarou: “Prefiro usar meu escudo contra os melhores e perder como um homem do que trapacear.”

A rivalidade aumentou quando Kambosos Jr. desafiou Garcia para uma briga de rua, uma proposta ousada que reflete a intensa rivalidade e os riscos pessoais envolvidos. Garcia, que recentemente convocou UFC estrelas das brigas de rua, se viu vítima de seu próprio jogo.

Kambosos Jr. pondera os próximos movimentos após a derrota de Lomachenko

Enquanto isso, a comunidade do boxe observa de perto. Cambosos Jr., apesar da derrota, continua sendo uma figura formidável no peso leve. Seu promotor, Lou Di Bellasugeriu possíveis confrontos futuros, incluindo uma revanche com Teofimo Lopez ou uma luta de alto nível contra Gervonta ‘Tank’ Davis. No entanto, as consequências do seu confronto com García pode abrir novas portas ou talvez fechá-las para sempre.

À medida que a poeira baixa, o mundo do boxe fica ponderando sobre as ramificações desse drama de alta octanagem. Vai Cambosos Jr. encontrar a redenção no ringue, ou será que esta guerra de palavras com García assumir uma forma mais física? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: as chamas da rivalidade foram acesas, prometendo tempos de fogo pela frente no peso leve.