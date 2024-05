Gervonta Davis ainda quer lutar contra Vasyl Lomachenko ou ele está pensando melhor?

Tno último fim de semana, o lutador ucraniano Vasyl Lomachenko (18-3, 12 KOs) voltou ao topo do ranking dos leves depois de desferir um impressionante nocaute no 11º round sobre o australiano George Kambosos (21-3, 10 KOs) em luta em Perth, Austrália.

A vitória viu Lomachenko conquiste o título mundial vago da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Lomachenko impressionado contra Kambososapós perder a terceira luta da carreira contra Devin Haney em maio do ano passado, ao confirmar que aos 36 anos não perdeu um passo. Ele fez isso conquistando um novo título, após perder de forma polêmica por decisão unânime.

Desde então, o ucraniano não aparecia no ringue, alternando a carreira com a defesa de seu país no início da guerra de invasão russa. Contra Kambosos, Lomachenko mostrou que está mantendo o ritmo da carreira e que quer a revanche contra Haney, em uma luta onde ele ficou por pouco. Outra luta que também parece muito atrativa é contra Gervonta Davis (29-0, 27 KO).

Uma luta entre Lomachenko e ‘Tank’ Davis faz sentido?

A primeira grande desvantagem para tornar esta luta possível é que eles pertencem a promotores diferentes: o ucraniano é representado pela Top Rank, enquanto ‘Tanque’ Davis trabalha com PBC.

No entanto, Davis reconheceu em suas redes sociais que gostaria de enfrentar Lomachenko após finalizar sua próxima luta, marcada para 15 de junho contra Frank Martin (18-0, 12 KOs) no MGM Grand em Las Vegas. Na verdade, ele está há mais de um ano sem lutar, depois de nocautear Ryan Garcia em 22 de abril do ano passado.

Curiosamente, antes da vitória mais recente do ucraniano, Davis disse que nunca lutaria Lomachenko. Diante das novas circunstâncias Davis reconhecido, “Lomachenko está atrás de Frank… Deixe-me pegar Frank Martin primeiro,” embora mais tarde ele tenha excluído seu comentário.

Lomachenko foi informado desse comentário, porém, após a vitória em Perth e o ucraniano respondeu com muita serenidade: “Sabe, durante minha carreira no boxe, nunca corri e sempre participei de lutas. Depois de descansar um pouco, podemos conversar sobre o futuro.”