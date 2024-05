Giants farão estreia de ‘Hard Knocks’ na 1ª edição offseason da série

EAST RUTHERFORD, NJ – Os New York Giants finalmente estarão na longa série documental da HBO “Hard Knocks”, embora com uma pequena reviravolta: será a primeira versão fora de temporada da franquia.

“Hard Knocks: Offseason with the New York Giants” estreará em 2 de julho às 21h (horário do leste dos EUA) na HBO, anunciou a rede na quarta-feira. A série de cinco partes, que ocorre enquanto os Giants se preparam para sua 100ª temporada, estará disponível para transmissão no Max.

Os Giants estarem em “Hard Knocks” em qualquer função é uma concessão, dada a relutância da franquia no passado. O coproprietário John Mara deixou claro ao New York Daily News em 2010 que não tinha interesse em abrir as portas para as câmeras.

“Esse anúncio virá”, disse Mara na época, “quando eu estiver ao lado de meu pai no cemitério Gates of Heaven”.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Mara ainda é a presidente e CEO dos Giants. Mas esta versão de “Hard Knocks” que eles concordaram será um pouco diferente – é a primeira vez que o programa se concentrará na entressafra, em vez do campo de treinamento ou da temporada em si.

A NFL Films ainda planeja realizar sua versão anual do programa no campo de treinamento, de acordo com Adam Schefter da ESPN.

“Estamos muito emocionados que os New York Giants abriram suas portas para as câmeras do Hard Knocks pela primeira vez”, disseram os executivos da HBO Nancy Abraham, Bentley Weiner e Lisa Heller em um comunicado. “A entressafra da NFL é um período fascinante que sempre quisemos explorar e mal podemos esperar para mostrar aos fãs de futebol em todos os lugares o que a NFL Films tem capturado nos bastidores da sede do time.”

Muita coisa aconteceu com os Giants desde o final da temporada. O show pode abordar assuntos como a reforma da equipe técnica, a troca pelo edge rusher do Pro Bowl Brian Burns do Carolina Panthers, permitindo que o running back Saquon Barkley e o safety Xavier McKinney saiam por meio de agência livre, convocando o wide receiver Malik Nabers em Nº 6 geral e sua suposta busca por um quarterback no topo do draft.

“Ao entrarmos em nossa 100ª temporada, esperamos oferecer aos nossos fãs a oportunidade de ver o que é necessário para construir um elenco da NFL”, disse o vice-presidente sênior de marketing e estratégia de marca do Giants, Nilay Shah. “Começando no momento em que a temporada anterior terminou, demos à NFL Films acesso sem precedentes a este momento crítico do ano. Sabemos que os espectadores obterão informações de momentos que nunca foram capturados antes e estamos ansiosos para que aprendam mais sobre a história dos Giants. “

Skydance Sports irá co-produzir esta nova iteração com a NFL Films.