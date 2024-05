Gigi Hadid e Bradley Cooper se juntam a Travis Kelce para apoiar Taylor Swift em Paris

Taylor Swift manda beijo para Travis Kelce e canta para ele em show da Paris Eras TourParker Johnson

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce foi capturado pela câmera vivendo em Taylor Swifté espetacular 87º concerto da Eras Tour em Paris Este Domingo. Kelce não era apenas um espectador qualquer; ele estava lá apoiando sua namorada superstar, tornando aquela noite inesquecível.

O jogador de 34 anos NFL estrela mostrou seus movimentos durante o hit de Swift “Amante,“arrasando com um conjunto todo branco de destaque. Kelce estava em boa companhia, visto dançando ao lado de grandes nomes como Gigi Hadid e Bradley Cooper. O trio foi visto tocando e cantando junto com o setlist dinâmico de Swift, sentindo verdadeiramente a música.

Gigi Hadid29 anos, torceu apaixonadamente por sua melhor amiga, agitando os braços no ar, enquanto Bradley Cooper, 49, juntou-se à diversão. A multidão estava cheia de energia, mas a presença de Kelce foi especialmente comovente quando Swift marcou seu 87º show da turnê.-espelhar o número da camisa que Kelce ostenta em campo. Fale sobre uma combinação perfeita!

Adicionando um toque especial à noite, Rápido, também com 34 anos, apimentou seu setlist com novas faixas de seu último álbum, “Departamento de Poetas Torturados.” Ela até deu um aceno atrevido para seu namorado com um “Ganhos Surfando‘”movimento de dança durante a música”Então, ensino médio”, dizem que é sobre seu romance juvenil.

Embora Kelce tenha perdido alguns shows anteriores no Arena Paris La Dfensefazer sentir a sua presença em Paris foi um gesto especial como Swift deu início à etapa europeia de sua turnê. Ele tem sido uma constante em muitas de suas apresentações, visto pela última vez em seu show em Cingapura, antes de seu hiato de dois meses.

O amor não parou no local do show. Antes Rápido subiu ao palco, seu guitarrista Paulo Sidoti compartilhou uma foto dos bastidores com Swift no Instagram, ao qual Kelce comentou com entusiasmo: “[Let’s f–king go]!!! .”

De Paris com amor, Kelce e Swift continuam atingindo todas as notas certas, tanto em suas carreiras quanto em seu romance, provando que os holofotes são grandes o suficiente para que ambas as estrelas brilhem.