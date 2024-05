Gilbert Burns aceita o apelo de Joaquin Buckley: ‘Se eles me enviarem, direi sim agora’

Joaquin Buckley chamou o megastar do UFC Conor McGregor após sua vitória sobre Nursulton Ruziboev no UFC St. Louis, mas depois mudou para um nome mais realista.

Aquele nome? Gilberto Burns.

Buckley definiu o confronto entre Burns como “um belo confronto” e não demorou muito para “Durinho” responder.

Burns, que co-apresenta o Mostre-me o dinheiro podcast ao lado do também lutador brasileiro Renato Moicano, reagiu à chamada em um episódio recente.

“Vamos lá”, disse Burns. “A meu ver, não estou em situação de criticar ninguém ou de escolher. OK, sou o número 6 agora.

“Se eles me mandarem [a contract for Buckley], direi sim agora. Eu nunca digo não para uma briga, não estou planejando [to] comece a fazer [that now].”

Buckley (19-6) tem quatro lutas consecutivas no UFC desde que voltou para a divisão dos meio-médios, incluindo um nocaute no segundo round sobre o amigo próximo e companheiro de equipe de Burns, Vicente Luque, em março.

Burns, que já foi candidato ao título dos meio-médios, busca voltar aos trilhos depois de perder duas lutas consecutivas contra Belal Muhammad e Jack Della Maddalena.