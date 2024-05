Gilgeous-Alexander leva o Thunder à vitória dominante no Jogo 1 sobre o Doncic’s Mavericks

EUno confronto do Jogo 1 do Conferência Oeste semifinais, Shai Gilgeous-Alexander tomou o centro do palco, orquestrando uma performance masterclass que impulsionou o Trovão da cidade de Oklahoma para uma vitória retumbante por 117-95 sobre o Dallas Mavericks. O brilho geral de Gilgeous-Alexander estava em plena exibição quando ele registrou uma impressionante linha de estatísticas de 29 pontos, nove rebotes e nove assistências, mostrando sua habilidade de dominar em ambas as extremidades da quadra e levar seu time à vitória.

Juntando-se Gilgeous-Alexandre no centro das atenções estava Chet Holmgren, cuja presença imponente e conjunto versátil de habilidades acrescentaram 19 pontos, sete rebotes e três bloqueios à causa do Thunder. Apesar de enfrentar lutas de tiro durante grande parte do jogo Jalen Williams encontrou seu ritmo no crucial quarto período, marcando 10 de seus 18 pontos para ajudar a garantir a invencibilidade do Oklahoma City nos playoffs.

Em um confronto altamente esperado com Dallas‘próprio candidato a MVP, Luka DoncicGilgeous-Alexander esteve à altura da ocasião, superando seu homólogo com uma exibição estelar de pontuação, jogo e habilidade defensiva.

Doncic, que conseguiu 19 pontos em arremessos de 6 de 19, não conseguiu encontrar o ritmo contra a defesa sufocante do Thunder, liderada por Lu Dort e o novato Cason Wallacecom Holmgren proporcionando uma presença formidável perto da borda.

Cruzeiro do Oklahoma City Thunder passando pelo Dallas Mavericks

Apesar dos melhores esforços Kyrie Irvingque contribuiu com 20 pontos, e Daniel Gaffordque fez um impressionante duplo-duplo com 16 pontos e 11 rebotes, o Mavericks não conseguiu conter o ataque implacável de Oklahoma City.

Conforme a série muda para o Jogo 2 em Cidade de Oklahomao Thunder tentará aproveitar seu impulso, com Gilgeous-AlexandreA liderança e a habilidade de pontuação do time devem desempenhar um papel crucial mais uma vez. Seu desempenho dominante no segundo quarto, onde marcou 11 pontos para ajudar o Thunder a conquistar a vantagem de 62-53 no intervalo, deu o tom para o resto do jogo.

Apesar de uma tentativa vigorosa de recuperação de Dallas no segundo tempo, o Thunder respondeu com resiliência, mantendo a liderança com contribuições oportunas de Isaiah Joe, Lu Dort e Williams. Com uma vantagem de 89-79 no último quarto, o Thunder continuou a pressionar sua vantagem, garantindo uma vitória convincente por 117-95 e enviando uma mensagem clara aos Mavericks de que eles falam sério na pós-temporada.