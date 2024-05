Glen ‘Big Baby’ Davis condenado a 40 meses de prisão por esquema de fraude

NOVA YORK – O ex-atacante da NBA Glen “Big Baby” Davis foi condenado por um juiz federal na quinta-feira a 40 meses de prisão, mais três anos de liberdade supervisionada, por sua condenação em novembro de 2023 em um suposto esquema para fraudar o plano de benefícios de saúde da liga .

Vinte e duas pessoas – 18 delas ex-jogadores, incluindo Terrence Williams e Keyon Dooling – foram condenadas no caso por apresentarem falsas alegações médicas junto ao Plano de Saúde e Bem-Estar de Benefícios dos Jogadores da NBA.

Davis, 38, que manteve sua inocência desde que as acusações no caso foram proferidas em outubro de 2021, foi considerado culpado de múltiplas acusações de fraude e conspiração para fazer declarações falsas. Ele foi condenado a pagar US$ 80 mil em restituição. As condições para sua libertação supervisionada incluem frequentar um curso de gestão financeira e receber tratamento medicamentoso obrigatório.

Williams, o suposto líder do que o Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque descreveu como um “amplo esquema para roubar milhões de dólares”, foi condenado a 10 anos em Agosto passado.

Mas, além de Williams, nenhum ex-jogador da NBA recebeu mais pena de prisão do que Davis. No mês passado, o ex-armador da NBA Will Bynum, que foi condenado ao lado de Davis em novembro, foi sentenciado a 18 meses, em parte por mentir a um júri sob juramento.

A advogada de defesa de Davis, Sabrina Shroff, não quis comentar. A assessoria de imprensa do Distrito Sul de Nova York também não quis comentar.

No tribunal, o procurador assistente dos EUA, Ryan Finkel, caracterizou Davis como tendo alegadamente executado um “esforço sofisticado e inteligente” para mascarar os seus crimes.

Uma série de documentos pré-sentença apresentados ao tribunal em nome de Davis incluíam cartas de depoimentos de familiares, ex-técnicos e vários dirigentes do sindicato dos jogadores da NBA: o conselheiro geral da NBPA, Ron Klempner, e o diretor executivo Andre Iguodala.

“Em nome de todos os nossos membros da NBPA do passado e do presente, peço respeitosamente que considerem as realizações de Glen e o impacto positivo que ele teve sobre aqueles ao seu redor ao determinar sua sentença”, escreveu Iguodala em sua carta. “Reconheço a seriedade desta questão jurídica e aprecio o rigor do processo judicial e peço clemência tendo estes factores em mente.”

Mas, com exceção de dois jornalistas e meia dúzia de participantes afiliados à acusação, nenhum outro membro do público assistiu à sentença.

“Dói-me que não haja ninguém aqui para o Sr. Davis”, disse Shroff ao tribunal enquanto lutava contra as lágrimas. Ela reconheceu as “más decisões” de seu cliente, mas defendeu uma pena cumprida com requisitos de serviço comunitário, terapia de saúde mental e tratamento para o vício em cannabis.

Davis, que ajudou o Boston Celtics a vencer o campeonato de 2008 e se aposentou da NBA após sua última temporada em 2014-15, ficou cada vez mais animado durante a audiência, balançando a cabeça, enterrando o rosto nas mãos e suspirando profundamente em descrença.

“Quando perdi o basquete, me perdi”, implorou ele à juíza Valerie E. Caproni antes de a sentença ser proferida. “Peço a você, meritíssimo, que me ajude a voltar a ser quem eu sou.”