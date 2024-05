Glen ‘Big Baby’ Davis conta piadas após sentença de prisão, vou entrar em forma!

13h29 (horário do Pacífico) — Glen “Big Baby” Davis não está chorando por sua longa sentença de prisão… indo ao Instagram Live para fazer piadas às suas próprias custas – mas também apontando que há alguns aspectos positivos que surgirão de seu tempo atrás das grades.

Davis fez as piadas do vídeo (assista você mesmo e você saberá por que não explicaremos uma para você) … enquanto afirma que esta é a maneira de Deus fazer com que ele pare de devorar hambúrgueres e Cheetos o dia todo.