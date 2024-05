Gol de Evan Bouchard OT dá vitória aos Oilers no Jogo 2 sobre Canucks

VANCOUVER, British Columbia – Evan Bouchard marcou 5:38 na prorrogação e os Edmonton Oilers venceram o Vancouver Canucks por 4 a 3 na noite de sexta-feira, empatando a série de playoffs da segunda rodada com um jogo cada.

Leon Draisaitl e Connor McDavid marcaram um gol e três assistências cada, e Mattias Ekholm também marcou para os Oilers. Stuart Skinner terminou com 16 defesas.

Nikita Zadorov fez um gol e uma assistência, e Elias Pettersson e Brock Boeser também marcaram para os Canucks. Arturs Silovs fez 27 defesas.

Escolhas dos editores

O jogo 3 da série melhor de sete é domingo em Edmonton.

Na prorrogação, Bouchard venceu com um chute próximo às tábuas que passou por Silovs.

McDavid usou sua velocidade para empatar em 3-3 aos 5:27 do terceiro. O centro de elite pegou um disco contestado na zona neutra, correu pelo gelo à frente de dois defensores do Canucks e chutou por baixo do bloqueio de Silovs para seu segundo gol na pós-temporada.

Edmonton continuou a pressionar pelo gol da vitória no final, cercando Vancouver em seu próprio lado por longos períodos e derrotando o time da casa por 15 a 2 no terceiro período, mas teve que se contentar com a prorrogação.

Edmonton e Vancouver fizeram 1 a 3 no power play.

Os Canucks abriram o placar em um power play inicial. Com Ryan Nugent-Hopkins na área por tropeçar, JT Miller acabou e parecia que estava prestes a lançar um grande chute no círculo de confronto direto. Em vez disso, ele acertou um passe para Pettersson, que disparou um chute rápido contra Skinner fora de posição aos 4:16 do jogo para seu primeiro dos playoffs.

O potente jogo de poder de Edmonton começou a funcionar antes do primeiro intervalo, depois que Tyler Myers foi chamado para fisgar. Estacionado na linha do gol, McDavid mandou um passe na abertura para Draisaitl, que chutou para empatar o placar em 1 a 1 com seu sexto gol nos playoffs aos 10:56. Draisaitl foi listado como uma decisão durante o jogo no início do dia devido a uma lesão não revelada.

Silovs evitou que os Oilers assumissem a liderança no vestiário com alguns atos heróicos no último segundo no final do período inicial. Ekholm disparou um chute de longa distância e o goleiro novato colocou uma luva. Ele não conseguiu conter o disco, porém, e Hyman estava lá para recuperar o rebote. Silovs então mergulhou pela rede para parar o atirador do lado da rede.

O gelo abriu no início do segundo, depois que Derek Ryan, de Edmonton, foi enviado para a área por interferência e Nils Hoglander, de Vancouver, foi chamado para cortar, marcando dois minutos de hóquei 4 contra 4.

Aos cinquenta e três segundos do período, Carson Soucy disparou um chute na rede de dentro da linha azul e Boeser desviou para Skinner no meio da vaga. Seu quinto gol nos playoffs colocou os Canucks em vantagem por 2 a 1.

A vantagem durou 23 segundos.

Com ambos os lados ainda perdendo um homem, Draisaitl mandou um passe para Ekholm da linha azul e o veterano defensor mandou um chute passando por Silovs nas marcas altas, empatando o placar em 2-2 com seu segundo na pós-temporada.

Zadorov colocou a equipa da casa em vantagem mais uma vez a 1:43 do fim do segundo. O defensor contundente pegou um disco de Miller na zona neutra, desceu pelo gelo e disparou um chute de pulso que subiu e passou por baixo da trave para fazer o 3-2. Foi o quarto jogo de Zadorov nos playoffs.