Gol de Fullkrug dá ao Dortmund pequena vantagem sobre o PSG

Batacado pela famosa Varinha Die gelbe (a Parede Amarela), Borussia Dortmund derrotado PSG 1-0 graças a Gol de Niclas Fullkrug no primeiro tempo.

O resultado significa que o lado alemão mantém a vantagem enquanto tenta alcançar o seu primeira final da UEFA Champions League desde 2013com os jogadores respondendo com um desempenho corajoso que os levou a igualar enfaticamente os campeões da Ligue 1.

O Westfalenstadion e Edin Terzic ficaram encantados com o desempenho, estimulando o time da casa e o estádio explodiu em júbilo quando Fullkrug abriu o placar com uma clássica jogada de centroavante aos 36 minutos.

Um passe longo caiu atrás da defesa do PSG, permitindo ao alemão iniciar a perseguição. Ao receber a bola, o jogador de 31 anos se livrou do zagueiro, controlou a bola e chutou rasteiro. Gianluigi Donnarumma no lado direito para dar vantagem ao time da casa no intervalo.

Foi meio onde Lado de Luis Enrique faltou identidade e empenho, pois só conseguiu três remates antes do intervalo, mas a equipa que se sagrou campeã no fim-de-semana iria sempre responder e deveria ter empatado aos 51 minutos.

Matias SchraderPA

A chance surgiu quando Kylian Mbappé cortou para dentro e usou seu chute característico para disparar um tiro que acertou o interior do poste. Apenas alguns segundos depois Ashraf Hakimi também acertou o poste esquerdo com pouco esforço antes Fabian Ruiz acertou a cabeçada com o gol aberto.

O jogo se abriu e ganhou vida quando ambos os lados começaram a criar boas chances, mas provou ser um desperdício tentador, desperdiçando chances de obter uma vantagem dominante na segunda mão do jogo.

Martin MeissnerPA

PSG continuou desperdiçando chances

Notavelmente, Die Borussen teve então um recurso de pênalti rejeitado após Fullkrug parecia ter sido empurrado para a área ao saltar alto para cabecear à queima-roupa. O árbitro inglês e sua equipe do VAR não prestaram atenção, deixando o clube perplexo.

Então um inteligente filme de Mbappe serra Dembélé a oito metros de afundar o coração de seu ex-clube, mas o Dortmund sobreviveu novamente, e sobreviveu, eles continuaram a fazer o que Dembélé em seguida, disparou com todo o gol aberto para ele momentos depois.

No entanto, um jogo de oportunidades perdidas foi a favor do Dortmund, que conquistou uma impressionante vantagem de 1-0 na segunda mão e agora tem algo pelo que lutar com unhas e dentes, enquanto o PSG tem tudo o que fazer para corresponder às expectativas mais uma vez.

Quando é a segunda mão?

A revanche desta partida não está longe, acontecerá na terça-feira, 7 de maio, no Parc de Princes, em Paris, enquanto o PSG tenta reverter a desvantagem de 1 a 0 com Mbappé buscando vencer a Liga dos Campeões pela primeira vez.