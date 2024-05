Golfista mata pássaro com arremesso de aproximação no Aberto Feminino dos EUA

Uma jogadora de golfe no Aberto Feminino dos EUA acertou um birdie na quinta-feira… mas não o que ela esperava – porque uma criatura alada agora está morta depois de ser totalmente atingida por uma bola.

O triste momento aconteceu no buraco 12 do Lancaster Country Club… quando as câmeras capturaram a cena de aproximação do participante.

Quando a bola desceu do céu, um pássaro estava relaxando no gramado… e, infelizmente, foi o pior caso de estar no lugar errado na hora errada.

Os locutores de TV abordaram a luz baixa… dizendo: “E na nossa lista de coisas bizarras que vimos no buraco 12, quero dizer, este é meio triste, leva o bolo – pássaro sentado no gramado, cuidando de seu próprio negócio.”

“Brutal.”

Agora há algumas especulações de que o pássaro estava apenas atordoado e não foi RIP… mas provavelmente não.

Um funcionário foi encarregado de removê-lo do gramado… pegando-o e segurando-o com as próprias mãos enquanto saía do campo.

É como Randy Johnson tudo de novo.