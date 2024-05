Google lança Project Gameface, um novo sistema que permitirá que jogos e aplicativos sejam controlados com o rosto

Tecnologia empresa Google anunciou o lançamento do Project Gameface no sistema operacional Android.

É uma tecnologia que emula um mouse e permite ao usuário controlar jogos e aplicações através de movimentos faciais. Esta ferramenta, desenhada para ajudar pessoas com problemas de mobilidade, é controlada através de expressões faciais e movimentos musculares realizados com esta parte do corpo. Já está disponível em código aberto para desenvolvedores que trabalham com Android.

Seu lançamento foi confirmado durante o evento anual do Google I/O para desenvolvedores, onde a empresa também relatou seus últimos avanços em inteligência artificial e os demais projetos nos quais continua trabalhando.

Embora, sem dúvida, a novidade mais marcante tenha sido esta tecnologia, que poderá revolucionar a forma como as aplicações, jogos e outros programas do Loja virtual Android são usados.

Semelhante a um mouse sem fio

Para efeitos práticos, esta ferramenta é utilizada da mesma forma que um rato sem fios, com a particularidade de poder ser controlada através de expressões faciais ou movimentos, o que ajudaria a adaptar a tecnologia a pessoas com problemas de mobilidade.

Dessa forma, comandos como clicar levantando a sobrancelha ou mover o cursor abrindo ou fechando a boca poderiam ser estabelecidos. O código fonte desta tecnologia é aberto, o que permitirá aos desenvolvedores que trabalham no Sistema operacional Android incorporá-lo em seus projetos, o que ajudará a adaptar este sistema ao desenvolvimento de aplicações novas ou existentes.

Além disso, os próprios usuários poderão configurar Projeto Gameface como desejarem, estabelecendo os padrões de movimento que preferirem para cada ação de acordo com suas necessidades. A tecnologia desenvolvida pode reconhecer até 52 gestos faciais diferentes, por isso as possibilidades também são muito amplas.