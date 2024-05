Governador da Califórnia dá apoio a Meghan Markle e Príncipe Harry por causa de controvérsia sobre caridade

Príncipe Harry e Meghan Markle A Fundação Archewell foi brutalmente criticada pelo Registro de Instituições de Caridade e Angariação de Fundos da Califórnia como “delinquente”, mas o Duque e Holandesa de Sussex conseguiram encontrar o solstício no conforto do Governador do Estado, Gavin Newsonque atribuiu isso a um problema técnico.

Uma carta do procurador-geral da Califórnia, datada de 3 de maio, fez críticas à instituição de caridade do casal real, à medida que eles continuavam a oscilar de um drama para outro.

Sósia do Príncipe Harry chama atenção no Met Gala enquanto ajuda Queen Latifah

Diz-se que sua Fundação Archewell não apresentou os relatórios anuais exigidos e as taxas de renovação ao Registro, de acordo com a PEOPLE. É algo que eles negam, mas felizmente O Príncipe Harry e Markle têm um amigo importante em tudo isso, o Governador da Califórnia, que recorreu à mídia para apoiar a dupla rica.

“Estou aqui em um site de saúde comportamental, um site de saúde mental”, Newsom disse às pessoas. “Fundação Archewell, dirigida por Meghan Markle e Príncipe Harryfazem um trabalho extraordinário, especialmente [for] mulheres e meninas, mas principalmente em torno da saúde mental.

“E eu só quero que as pessoas saibam que não apenas estão em conformidade, mas também que foi uma questão de papelada técnica que foi extremamente exagerada e, com respeito, espero que as pessoas que publicaram essas manchetes publiquem esta manchete, que foi uma questão técnica muito típica problema em torno da papelada que persiste para muitos outros também.

“E eles estão em total conformidade e são uma organização famosa que faz um ótimo trabalho no estado da Califórnia. Então, eu queria esclarecer isso, porque isso é importante, e pensei que havia um pequeno acúmulo nisso. foi profundamente injusto.”

O que é a Fundação Archewell?

A Fundação Archewell é uma organização de caridade fundada pelo Príncipe Harry, Duque de Sussex, e Meghan, Duquesa de Sussex. Foi criado em 2020 após a decisão de se afastarem de suas funções como membros seniores da família real britânica.

A missão da Fundação é elevar e unir as comunidades local e globalmente, com foco em áreas como saúde mental, igualdade de género, educação e conservação ambiental. O nome “Archewell” é inspirado no nome de seu filho Archie e a palavra “bem”, que significa fonte de nutrição e apoio.

As áreas em que se concentra são apoio comunitário, saúde mental, igualdade de género, educação, justiça social e ambientalismo.