Graceland preparada para execução hipotecária, herdeiro de Elvis Presley, Riley Keough, alega fraude

Elvis Presley neta, Riley Keough está lutando com unhas e dentes para evitar que Graceland seja vendida em um leilão de execução hipotecária – uma medida que ela afirma ser baseada em documentos fraudulentos.

O aviso de venda diz que a execução hipotecária se baseia no fato de Lisa Marie ter assinado documentos para emprestar US$ 3,8 milhões de uma empresa chamada Naussany Investments and Private Lending, e ela aparentemente usou Graceland como garantia.