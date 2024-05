Grande derrota de última hora abala a WNBA: Griner sofre fratura

PA central do Phoenix Mercury All-Star, Brittney Griner, tem um dedo do pé fraturado no pé esquerdo, o que a fará perder um período de tempo não revelado.

A equipe confirmou a lesão na segunda-feira e disse que ela estará “fora e reavaliada nas próximas semanas”. A jogadora de 33 anos está entrando em sua 11ª temporada na NBA.

Brittney Griner diz que pensou em se matar durante as primeiras semanas na prisão russaABC News 20/20 – LAPRESSE

Griner, de 1,80 metro, fez seu oitavo time All-Star na temporada passada, a primeira desde que foi detida por quase um ano na Rússia. Ela teve média de 17,5 pontos e 6,3 rebotes em 2023.

Ela compartilhou detalhes sobre sua experiência angustiante na Rússia em seu novo livro “Coming Home”, lançado na semana passada.