Grande evento de Floyd Mayweather Jr. na Cidade do México cancelado: o dinheiro não apareceu

TO governo CDMX anunciou com grande alarde que o boxeador aposentado Floyd Mayweather Júnior daria uma grande aula gratuita de boxe marcada para quinta-feira, 16 de maio, no Zócalo, na Cidade do México; no entanto, houve uma mudança de planos de última hora.

Segundo informações da ESPN Salvador Rodríguezo governo da capital mexicana cancelou a aula massiva que Mayweather teria concordado em doar, com ‘Money’ até apagando o pôster do evento após não comparecer à coletiva de imprensa anterior ao evento.

No evento, o boxeador americano também receberia o reconhecimento do Governo da Cidade do México e contaria com a presença de diversas personalidades, incluindo o promotor Fernando Beltrán e lutadores da estatura de Jaime Munguia, Daniel Zaragoza, Juan Paredesentre outros.

Neste momento, os organizadores não deram uma razão concreta para MayweatherA aula massiva de foi cancelada.

A carreira de ‘Money’ Mayweather

Floyd é uma lenda no mundo do boxe. Ele nasceu em Grand Rapids, Michigan, em 24 de fevereiro de 1977. Sua carreira no boxe é impressionante: ele venceu lutas em cinco categorias de peso diferentes.

Em 1996, Floyd deu o salto para o profissionalismo. Desde então, sua carreira tem sido uma sucessão de sucessos.

Ele se tornou campeão mundial em cinco categorias de peso: superpluma, leve, superleve, meio-médio e supermeio-médio.

Mayweather não só ganhou no ringue, mas também nas telas. Suas lutas Pay-Per-View (PPV) quebraram recordes – relembre as batalhas épicas contra Saul “Canelo” Alvarez, Oscar Dela Hoya, Manny Pacquiao e Conor McGregor? Todos venderam milhões de eventos PPV e geraram bilhões de dólares.