Gravação do videoclipe de Lil Baby, detalhes de áudio 911 Chaos

Lil bebê e sua equipe de videoclipes foram pegos no fogo cruzado – essa foi a primeira palavra dos policiais que investigavam o tiroteio que eclodiu no meio da filmagem de seu videoclipe em Atlanta.

TMZ Hip Hop obteve o áudio da chamada caótica para o 911 durante o tiroteio… e você pode ouvir dezenas de tiros explodindo no ar.

Outra pessoa que ligou disse ao despachante que alguém sofreu um ferimento de bala no pescoço antes de ser levado ao hospital.

A polícia de Atlanta nos disse que os policiais falaram com várias testemunhas no local que disseram que duas pessoas desconhecidas entraram em uma briga enquanto membros da QC Records estavam filmando o vídeo… e Lil Baby nunca esteve envolvido.

Disseram-nos que as festas começaram atirando um no outro depois que as tensões aumentaram, o que levou alguns transeuntes a serem baleados.