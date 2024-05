Grupo de direitos humanos pede que Fifa investigue votação saudita antes da Copa do Mundo

A Fifa foi instada por advogados internacionais na quarta-feira a defender sua própria política e examinar minuciosamente o histórico de direitos humanos da Arábia Saudita antes de escolher o reino para sediar a Copa do Mundo masculina de 2034.

Um documento de 22 páginas foi entregue na sede da FIFA em Zurique em nome de Mark Pieth e Stefan Wehrenberg, da Suíça, e do advogado britânico Rodney Dixon. Ofereceram-se para trabalhar com a FIFA num plano de acção e monitorização da Arábia Saudita por especialistas independentes.

O documento apela à FIFA para que utilize agora a sua influência junto da Arábia Saudita para cumprir os padrões internacionais de direitos humanos que a própria política do organismo mundial de futebol desde 2017 exige dos anfitriões de torneios.

“É óbvio que a Arábia Saudita está muito aquém desses requisitos”, afirma o documento. “Diante disso, no estado atual das coisas, a FIFA simplesmente não pode permitir que sedie a Copa do Mundo de 2034”.

Citam o historial da Arábia Saudita em matéria de liberdade de expressão e reunião, tratamento de prisioneiros e trabalhadores migrantes, e leis de tutela masculina que limitam as liberdades pessoais das mulheres.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, na final do Mundial de Clubes em Jeddah, na Arábia Saudita. Marcio Machado/Eurásia Sport Images/Getty Images

A Arábia Saudita tem afirmado consistentemente que está a mudar rapidamente como parte do programa Visão 2030 para modernizar a economia e a sociedade do reino, impulsionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A realização de mais eventos desportivos e de entretenimento é fundamental para que o programa seja menos dependente das riquezas do petróleo.

A Arábia Saudita é o único candidato a sediar a Copa do Mundo de 2034, num processo acelerado que a FIFA abriu em outubro passado, de forma surpreendente.

Ao intermediar um acordo de co-sede de três continentes e seis países para o torneio de 2030, a FIFA efetivamente abriu caminho para que a Arábia Saudita conseguisse a edição seguinte sem uma oferta rival.

A candidatura saudita deve ser apresentada formalmente até julho e deve ser confirmada em 11 de dezembro, em votação online pelas 211 federações membros da Fifa.

Os advogados querem que a FIFA use a influência que tem agora na tentativa de cumprir a política do próprio órgão de futebol elaborada há sete anos pelo professor da Universidade de Harvard, John Ruggie. Anteriormente, ele moldou os princípios orientadores das Nações Unidas sobre negócios e direitos humanos.

“Vamos dar uma chance à FIFA”, disse Pieth à Associated Press em entrevista por telefone.

“A FIFA escreveu um documento muito impressionante e eu ficaria muito feliz em ver a FIFA cumprir os seus padrões.”

Pieth trabalhou anteriormente com a FIFA entre 2011 e 2014, aconselhando sobre reformas anticorrupção e de boa governança, após um escândalo de suborno nas eleições presidenciais realizadas seis meses depois de a Rússia e o Catar terem sido escolhidos como futuros anfitriões da Copa do Mundo.

Após a controvérsia sobre a falta de escrutínio do Catar, anfitrião da Copa do Mundo de 2022 – principalmente sobre o tratamento dos trabalhadores migrantes necessários para construir estádios e projetos de infraestrutura – a FIFA agiu há sete anos para incorporar avaliações de direitos humanos dos candidatos ao torneio.

Desde 2017, um ano depois de Gianni Infantino ter sido eleito presidente da FIFA, após amplas investigações sobre dirigentes corruptos do futebol, ele construiu laços estreitos com a Arábia Saudita e o seu príncipe herdeiro.

Pieth, Wehrenberg e Dixon afirmaram que o seu documento à FIFA foi escrito “em nome de pessoas que sofrem graves violações dos seus direitos humanos e liberdades básicos por parte da Arábia Saudita”.

“Os autores desta submissão estão prontos para se envolver de forma construtiva com a FIFA para garantir que estes requisitos mínimos, pelo menos, sejam alcançados”, afirmaram.

A FIFA foi contatada para comentar.

As regras de candidatura para as Copas do Mundo de 2030 e 2034 comprometem a FIFA a respeitar os direitos humanos em “atividades relacionadas com a licitação e realização” de torneios, e não na sociedade em geral.