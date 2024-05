Gypsy Rose Blanchard chama Sunny Hostin para Love Life Shade

Gypsy disse ao TMZ … ela encontra as duras críticas de Sunny sobre ela no episódio de sexta-feira de “The View” – onde SH continuamente disse que Gypsy havia “assassinado” sua mãe e questionou como qualquer homem poderia se apaixonar por ela – surpreendente. .porque ela diz que Sunny era legal quando eles se conheceram.

Ela acrescenta… “Seus comentários são estranhos porque ela foi muito legal comigo em ‘The View’. Ela foi tão compreensiva e doce e não me desejou nada além do melhor. Todos me apoiaram tanto. Gypsy estava no “The View” em janeiro.