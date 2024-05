Gypsy Rose viaja no ônibus de turismo TMZ e janta no restaurante Lisa Vanderpump

TMZ. com

Cigana Rose Blanchard de uma breve viagem a Los Angeles esta semana acabou repleta de lembranças – e é porque ela teve a melhor experiência turística … com a ajuda do TMZ!

GRB participou do TMZ Celebrity Tour na quinta-feira… e ela estava totalmente realista – tirando fotos com alguns dos pilotos e respondendo nossas perguntas sobre seu tempo em Los Angeles… incluindo se alguém famoso já estendeu um convite para saindo.

Gypsy também nos conta sobre celebridades úteis – como defensoras da segurança infantil Elizabeth Inteligente – que mandou um DM para ela e até responde se ela consideraria uma carreira no entretenimento… como você pode ver, ela certamente parece aberta à ideia.

Também fizemos com que ela nomeasse suas duas estrelas favoritas… e você tem que ouvir quem é sua paixão por celebridade.

Gypsy preencheu seu dia com mais do que apenas um passeio. Aliás… nos disseram que Gypsy e sua família também foram à praia em Santa Monica – a primeira vez que ela viu o oceano. Gypsy mergulhou nas ondas até os tornozelos e disse que estava mais frio do que ela imaginava.