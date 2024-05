Halle Berry fala apaixonadamente sobre projeto de lei sobre menopausa Capitólio dos EUA

Halle Berry é apaixonada pela sua menopausa – e ela está falando sobre isso em público… nada menos que nos degraus do Capitólio dos EUA, onde ela está defendendo mais conscientização sobre isso.

A atriz subiu ao pódio na quinta-feira em DC, onde foi cercada por vários senadores dos EUA que acabavam de apresentar um projeto de lei que buscava substancialmente mais financiamento e recursos para serem investidos na menopausa… algo pelo qual todas as mulheres passam na vida.

É aí que Halle entra no chat. Ela subiu lá e falou sobre sua própria experiência com a menopausa, e gritou do topo da montanha – deixando todos saberem que ela tinha.