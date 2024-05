Halle Berry testa as regras da comunidade do Instagram com uma espetacular postagem frontal nua

Dia das Mães nos Estados Unidos é tradicionalmente comemorado no segundo domingo de maio. Por isso, neste dia 12 de maio de 2024, as redes sociais se encheram de imagens para parabenizar as mulheres mais importantes que existem.

Normalmente, as mensagens de carinho costumam vir dos filhos para os pais, mas há quem também tenha aderido a esta celebração de uma forma um tanto peculiar, e ninguém mais do que Halle Berry.

baga aparece completamente nua na varanda de sua casa numa imagem que beira as regras de censura impostas pelo Instagram, já que a atriz pode ser vista sem qualquer tipo de roupa íntima ou técnicas de desfoque muito utilizadas neste tipo de fotografias.

A estrela dos X-Men não parece preocupada, pois reagiu ao post com vários emoticons de carinho para com o companheiro antes de desejar um feliz dia à sogra.

“Feliz Dia das Mães para todas as mães gloriosas do mundo e especialmente para minha linda sogra, DJ,” baga postado no Instagram. “Você entrou em nossas vidas e trouxe a luz do sol com você.

“Admiro muito a maneira como você ama com tanta graça e estilo! Quando você nos enche de pérolas, ficamos instantaneamente melhores! Nós amamos muito você.”

Quem Halle Berry está namorando?

baga foi casada em três ocasiões diferentes, totalizando 11 anos, mas desde 2020 ela não é casada e está namorando Van Hunt, um cantor, compositor e produtor musical americano.

É evidente que gostou das fotos que tirou à namorada ao entrar nas mesmas redes sociais com que o artista felicitou a performer com uma imagem que pouco deixa à imaginação.

“Feliz Dia das Mães do fundo do meu coração” Da caça disse. “Ah, merda, eu não deveria postar isso! Mas você tem que admitir que é ótimo.”