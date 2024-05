Hamilton daria as boas-vindas a Newey na Ferrari: ele seria uma adição incrível

AUma conferência de imprensa intrigante aconteceu em Miami como Lewis hamilton respondeu a perguntas sobre Adrian Newey, que anunciou sua saída do Corrida Red Bull no início da semana.

Novo provavelmente não funcionará em outro projeto de carro para a Red Bull, no entanto, ele irá não poderá trabalhar para uma nova equipe de Fórmula 1 antes da temporada de 2025.

Como tal, Hamilton pode muito bem ter a chance de trabalhe com o famoso designer da Ferrari enquanto a seleção italiana busca recalibrar seu departamento técnico em busca do primeiro campeonato desde 2007.

Sérgio Perez que atualmente trabalha com Novo na Red Bull, foi rápido em elogiar seu atual designer.

“Ele terá um impacto imediato onde quer que vá, é inteligente e trabalhador, é mais do que um designer, pode influenciar até as estratégias, a configuração… durante todo o fim de semana”. Pérez admitiu.

“Ele é uma grande personalidade da F1, embora a Red Bull continue forte e não acho que haverá mais saídas de pessoas importantes.

O que Lewis Hamilton disse sobre Adrian Newey

Hamilton foi então feita a pergunta sobre possivelmente ligando-se a Newey com a Scuderia.

“Quero dizer, Adrian é conhecido por… ele tem uma ótima história, histórico e obviamente fez um trabalho incrível em sua carreira, no envolvimento com equipes e no conhecimento que possui”, disse Hamilton.

“Acho que ele seria uma adição incrível. Eu acho que eles [Ferrari] já tenho uma ótima equipe, eles já estão fazendo grandes progressos, avançando – o carro deles está mais rápido este ano. Mas sim, seria um privilégio trabalhar com ele.”

novo aos 65 anos, ostentando mais de 20 títulos mundiais em seu nome, anunciou recentemente sua saída da Red Bull após 19 anos, alimentando especulações sobre sua potencial mudança para a Ferrari, com a Aston Martin também na mistura.

Quando questionado se As negociações de Hamilton com a Ferrari foram impactados pelo possível disponibilidade de Neweyo motorista britânico recusou-se a fornecer qualquer informação.

“Isso tudo é conversa privada… se eu fizesse uma lista de pessoas com quem adoraria trabalhar, ele estaria absolutamente no topo dela”, disse Hamilton.

“Do meu ponto de vista, quando entrei na McLaren, acho que foi uma evolução do carro dele… acho que cheguei lá logo depois que ele saiu. Tive a oportunidade de tocar em algo em que ele trabalhou.”